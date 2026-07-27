من قميص مزيف إلى عرش البرنابيو.. قصة صعود ديوماندي نحو ريال مدريد

يرتبط اسم الجناح الإيفواري الشاب يان ديوماندي (19 عاماً) منذ أسابيع بالانتقال إلى ريال مدريد، لكن قصة اللاعب مع النادي الملكي بدأت قبل سنوات طويلة، حين كان يقلد مثله الأعلى كريستيانو رونالدو مرتديا قميصا لمانشستر يونايتد يحمل اسم النجم البرتغالي مكتوبا بخط يده.

وفي رسالة مؤثرة نشرها خلال كأس العالم 2026 ووجهها إلى شقيقته الراحلة روكسان، استعاد ديوماندي ذكريات طفولته، قائلاً: "هل تتذكرين عندما اشترى لي أحدهم قميصا مقلدا لمانشستر يونايتد، فكتبت اسم رونالدو والرقم 7 على ظهره بقلم أسود؟".

وأوضح اللاعب أن شقيقته كانت أول من آمن بموهبته، وأضاف: "كنت أغضب سرا بسبب ذلك، لأن كريستيانو رونالدو كان مَثلي الأعلى، وأنتِ وحدك كنت تؤمنين بأنني سأصبح كريستيانو الجديد، بينما كان الآخرون يسخرون مني".

ورغم أن البعض أطلق عليه في طفولته لقب "روبرتو كارلوس"، فإن ذلك لم يكن بسبب مركزه في الملعب، بل لقوة تسديداته، إذ قال في رسالته: "كان الكبار ينادونني بروبرتو كارلوس لأنني كنت أسدد الكرة بقوة كبيرة".

وبات ديوماندي اليوم على أعتاب السير على خطى قدوته، بعدما كشفت صحيفة بيلد (Bild) الألمانية أن ريال مدريد تقدم بعرض قيمته 100 مليون يورو (نحو 108 ملايين دولار) إلى لايبزيغ، لكن النادي الألماني يطالب بنحو 130 مليون يورو (نحو 141 مليون دولار)، في حين تشير التقديرات إلى إمكانية إتمام الصفقة مقابل حوالي 120 مليون يورو (نحو 130 مليون دولار).

ووفقا لصحيفة آس (AS) الإسبانية، فإن اللاعب جمّد اتفاقا مبدئيا كان قد توصل إليه مع باريس سان جيرمان لمدة 5 مواسم، بعد تلقيه اتصالاً من ريال مدريد، الذي أصبح وِجهته المفضلة.

وخاض ديوماندي موسما مميزا مع لايبزيغ، سجل خلاله 13 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة، ويجيد اللعب في الجناحين الأيمن والأيسر.

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ويبدو أن حلم ديوماندي باللعب في سانتياغو برنابيو يقترب من التحقق، ليحمل القميص الأبيض الذي سبق أن ارتداه مَثله الأعلى كريستيانو رونالدو، وكذلك النجم البرازيلي روبرتو كارلوس.