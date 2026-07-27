بديلا لديوماندي.. سان جيرمان يتحرك لخطف لاعب برشلونة

يعمل باريس سان جيرمان بطل فرنسا وأوروبا بكل قوة على تعزيز خطه الهجومي في أسرع وقت ممكن، خاصة بعد عدم تمكّنه من ضم الإيفواري يان ديوماندي، القريب جدا من ريال مدريد.

وأكدت صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية أن سان جيرمان حوّل كل اهتمامه للتعاقد مع مهاجم برشلونة فيران توريس، لتفادي المزيد من الانتكاسات في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى سان جيرمان للحصول على موافقة توريس خلال الأيام القليلة القادمة للانتقال إلى الخطوة التالية المتمثلة في التفاوض مع برشلونة.

وإلى جانب توريس، يهدف حامل لقب دوري أبطال أوروبا في آخر موسمين إلى ضم ماغني أكليوش من موناكو، وقد حصل بالفعل على موافقة اللاعب.

ومع هاتين الصفقتين (توريس وأكليوش) والرحيل المتوقع لراندال كولو مواني إلى يوفنتوس، وبرادلي باركولا إلى ليفربول، سيكون باريس سان جيرمان قد أغلق ملف خطه الهجومي في الموسم المقبل 2026-2027.

وكان ديوماندي هو الهدف الرئيسي لباريس سان جيرمان، لكن دخول ريال مدريد على الخط أفسد الخطة، فالنادي الملكي وافق على جميع شروط لايبزيغ، بينما قدّم العملاق الباريسي عرضا أقل.

إنريكي يريد توريس

وبدأ باريس سان جيرمان التواصل مع توريس قبل أسابيع قليلة بمجرّد إتمام بيع البرتغالي غونزالو راموس إلى ميلان.

وطلب مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي من الإدارة التعاقد مع توريس، وقد أبدى الأخير انفتاحا على فكرة الرحيل عن برشلونة.

ومن المنتظر أن يحسّن سان جيرمان عرضه المالي لمحاولة التوصل إلى اتفاق والشروع في المفاوضات مع برشلونة بطل الدوري الإسباني في آخر موسمين.

ويستعد باريس سان جيرمان لمنح توريس عقدا يمتد لـ4 مواسم مع زيادة في الراتب الذي يتقاضاه مع برشلونة، الذي يحاول من جانبه الاحتفاظ به، لكن تجديد عقده وتمديده قد يتأخر لبعض الوقت وبأرقام "متواضعة".

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وسيكون القرار النهائي لدى اللاعب، لكن مسؤولي باريس سان جيرمان يثقون في قدرتهم على الفوز بخدماته، على اعتبار أن اللاعب أظهر اهتماما بتغيير الأجواء، كما أن وجود مدرب الفريق الباريسي لويس إنريكي وتجديد عقده على المدى الطويل، منحه مبررات كافية لاتخاذ هذه الخطوة الكبيرة.

وساهم توريس بقوة في فوز منتخب إسبانيا بلقب النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم، بعد هدفه الحاسم في المباراة النهائية بمرمى الأرجنتين.

وسجل توريس الهدف الوحيد (1-0) في الدقيقة الأولى من الشوط الإضافي الثاني من تسديدة قوية استقرت في سقف شباك الحارس إيميليانو مارتينيز.