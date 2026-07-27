"لم تنته قصتنا".. مبابي يواسي الفرنسيين برسالة بعد خسارة المونديال

وجّه قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي رسالة مفتوحة إلى الجماهير الفرنسية، بعد أسبوع من نهاية كأس العالم 2026، شكرهم فيها على الدعم الذي حظي به "الديوك" طوال البطولة، مؤكدا أن المنتخب سيواصل السعي لتحقيق الإنجازات في المستقبل.

واختار مهاجم ريال مدريد مخاطبة الفرنسيين عبر رسالة نشرتها صحيفة "ليكيب" (L’Équipe) وعدد من الصحف الإقليمية، بدلا من الظهور في مقابلة تلفزيونية أو عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة هدفت إلى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المشجعين.

وقال مبابي إن المنتخب عاش مع الجماهير "شهرا من المشاعر والفخر وتجاوز الذات"، مضيفا: "لم نعُد بالكأس، وهذا يؤلمنا وسيظل يؤلمنا لبعض الوقت، لكننا قدمنا كل ما لدينا، وهذا ما نفخر به".

حسرة اللقب وإنجاز شخصي

وتطرق قائد "الديوك" إلى تتويجه بلقب هداف البطولة بعدما سجل 10 أهداف، معتبرا أن الإنجاز الفردي لا يعوض خسارة اللقب.

وقال: "أفتخر بلقب الهداف، لكن كان سيكون أجمل لو ترافق مع رفع الكأس. ربما كنا مدينين لكم بنهاية أفضل، لكننا لا نختار دائما نهاية القصة، بل نختار ما نضعه فيها، وقد وضعنا كل ما نملك".

وحرص مبابي على توجيه الشكر إلى زملائه في المنتخب، مؤكدا أن نجاحه التهديفي كان ثمرة العمل الجماعي.

وأضاف: "من دون جهد زملائي، وركضهم، وتمريراتهم، وروح الفريق التي رافقتنا منذ المباراة الأولى وحتى الأخيرة، لما تمكنت من تسجيل هذا العدد من الأهداف".

كما استعاد مسيرته مع المنتخب، قائلا إنه كان يحلم في طفولته بخوض كأس عالم واحدة، لكنه شارك في 3 نسخ، وتُوِّج بإحداها، وخاض نسخة عام 2026 قائدا للمنتخب، وهو أمر "لن ينساه أبدا".

رسالة امتنان للجماهير

وخص مبابي الجماهير الفرنسية بجزء كبير من رسالته، مشيدا بدعمها المتواصل رغم اختلاف التوقيت وإقامة البطولة في الولايات المتحدة.

وقال: "سهرتم حتى ساعات متأخرة من الليل لمتابعتنا، واجتمعتم في المنازل والمقاهي ومع العائلة والأصدقاء، بينما ساندنا آخرون من المدرجات وهم يحملون الأعلام الفرنسية".

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وأضاف: "لم تتخلوا عنا أبدا، حتى في أصعب اللحظات، وحتى عندما كنا نستحق ذلك بدرجة أقل. هذه القصة كتبناها معا، بملايين الأيدي، وليس بأقدام 11 لاعبا فقط".

وداع ديشان وبداية حقبة جديدة

ولم ينس مبابي توجيه التحية إلى المدرب ديدييه ديشان الذي أنهى مشواره مع المنتخب بعد 14 عاما، كما شكر جميع أفراد الجهازين الفني والإداري والعاملين خلف الكواليس، مؤكدا أن نجاح المنتخب لم يكن ليتحقق من دون جهودهم.

وقبل ساعات من الإعلان المنتظر عن تعيين زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي، اختتم مبابي رسالته بنبرة متفائلة، قائلا: "تنتهي هذه النسخة من كأس العالم، لكن القصة مستمرة. ستكون هناك مباريات أخرى وأمسيات جديدة نجتمع فيها حول اللعبة نفسها، بالشغف ذاته. لم ننته بعد.. شكرا لكم على كل شيء".