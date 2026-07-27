"حبي لإيطاليا لا يتوقف على منصب".. بيرلو يكسر صمته بشأن أزمة المراهنات

أصدر أندريا بيرلو بيانا رسميا لتوضيح موقفه عقب الجدل المثار حول ارتباطه بشركة المراهنات الروسية "فونبيت" وهو الملف الذي تسبب في عرقلة فرصه في تولي تدريب المنتخب الإيطالي.

وأصبح اللاعب الفائز بلقب كأس العالم 2006 الخيار الأبرز لتولي القيادة الفنية لمنتخب إيطاليا بعد اعتذار كارلو أنشيلوتي وبيب غوارديولا عن عدم قبول المهمة، لكن اندلعت أزمة سريعة عقب الكشف عن عمله كسفير عالمي لشركة المراهنات الروسية وزيارته للعاصمة موسكو في مايو/أيار 2026 لحضور إحدى الفعاليات الإعلانية وهو ما تعارض مع القوانين الإيطالية التي تحظر الترويج للمراهنات.

وأوضح بيرلو في بيان عبر حسابه على منصة "إنستغرام": "في الأيام الأخيرة، تابعت بمرارة كبيرة الجدل الذي أثير حول اسمي وإمكانية تولي منصب المدير الفني للمنتخب الإيطالي، واحتراما للمؤسسات والاتحاد ولكافة الأشخاص المعنيين، فضلت الصمت حتى الآن. ومع ذلك، أشعر أن من واجبي توضيح بعض الجوانب".

وبيّن بيرلو في بيانه: "طوال مسيرتي سواء كلاعب سابقا أو كمدرب حاليا، مارست نشاطي دائما بالالتزام التام بقوانين الدول التي عملت بها والعقود التي وقعتها، والتعاون المهني الذي يقع في مركز الجدل الحالي نشأ في إطار مسيرتي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ذو طبيعة تجارية ورياضية حصرية، وإضفاء أبعاد سياسية على هذا التعاون يعني إسناد قناعات إلي لم أعبّر عنها أبدا ولا أعتنقها".

وأضاف: "آسف لأن قرارا رياضيا قد تحوّل سريعا إلى سجال عام انتهى بإسناد معانٍ ونوايا إليّ ليست من شيمي. إن حبي لإيطاليا لا يتوقف على منصب، فهو جزء من تاريخي وهويتي وسيرافقني دائما".

وقال: "أود أن أشكر مالديني وليوناردو على التقدير والثقة اللذين أظهراهما لي. وأنا على دراية بكفاءتهما واحترافيتهما والحب الذي كرساه دائما لكرة القدم الإيطالية".

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وتزيد هذه التطورات من تعقيد موقف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الذي قد يضطر للبحث عن خيارات بديلة، وسط مخاوف من إمكانية تقديم المدير التقني للاتحاد باولو مالديني استقالته إذا تعثر التعاقد مع المدرب الذي وقع عليه اختياره.