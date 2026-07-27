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"أسطورة وأخ أكبر".. بنزيمة يؤيد تعيين زيدان مدربا لمنتخب فرنسا

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Soccer Football - 2022 Ballon d'Or - Chatelet Theatre, Paris, France - October 17, 2022 Real Madrid's Karim Benzema after winning the Ballon d'Or as former player and manager Zinedine Zidane looks on REUTERS/Benoit Tessier
الفرنسيان زين الدين زيدان (يمين) وكريم بنزيمة خلال حفل الكرة الذهبية عام 2022 (رويترز)
Published On 27/7/2026

أبدى كريم بنزيمة سعادته الكبيرة بالخطوة المرتقبة لتولي زين الدين زيدان قيادة منتخب فرنسا، مؤكدا أن وصول نجم الكرة الفرنسية السابق إلى منصب المدير الفني لـ"الديوك" سيكون خبرا رائعا.

وقال بنزيمة، في مقابلة مع منصة "كونبيني"، إن زيدان يُمثّل أكثر من مجرد مدرب بالنسبة له، مضيفا: "إنه أسطورة، وهو بمثابة الأخ الأكبر".

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ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميا عن تعيين زيدان مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي بمقر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، خلفا لديدييه ديشان الذي أنهى فترة امتدت 14 عاما على رأس الجهاز الفني.

علاقة خاصة بين زيدان وبنزيمة

يعرف بنزيمة جيدا طريقة عمل زيدان، بعدما لعب تحت قيادته في ريال مدريد خلال فترتي المدرب الفرنسي مع النادي بين عامي 2016 و2021.

وخاض مهاجم ريال مدريد السابق 217 مباراة في مختلف المسابقات تحت قيادة زيدان، سجل خلالها 108 أهداف وصنع 48 تمريرة حاسمة، كما تُوِّج معه بالعديد من الألقاب، أبرزها 3 بطولات لدوري أبطال أوروبا، ولقبان في الدوري الإسباني، ولقبان لكأس العالم للأندية.

Soccer Football - Champions League - APOEL Nicosia vs Real Madrid - GSP Stadium, Nicosia, Cyprus - November 21, 2017 Real Madrid’s Karim Benzema celebrates with coach Zinedine Zidane after scoring a goal REUTERS/Alkis Konstantinidis
زيدان (يمين) أشرف على تدريب بنزيمة في ريال مدريد (رويترز)

وعن احتمال وصول زيدان إلى تدريب منتخب فرنسا، قال بنزيمة: "لا أعرف إن كان هو بالفعل، لكن إذا كان هو، فأنا سعيد جدا".

حلم قيادة "الديوك"

ويعود اسم زيدان منذ سنوات إلى الواجهة باعتباره المرشح الأبرز لخلافة ديدييه ديشان، إذ لم يتولَّ أي منصب تدريبي منذ رحيله عن ريال مدريد في عام 2021، رغم ارتباط اسمه دائما برغبة قيادة المنتخب الفرنسي.

وسيكون زيدان ثالث قائد سابق لمنتخب فرنسا يتولى تدريب "الديوك" بعد لوران بلان وديشان، في محاولة لبدء حقبة جديدة مع منتخب يضم جيلا ذهبيا من اللاعبين.

المصدر: الصحافة الفرنسية

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