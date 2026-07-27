بشكتاش التركي يعلن تجميد مفاوضات ضم محمد صلاح.. وهذه هي الأسباب

أعلن نادي بشكتاش التركي -أمس الاثنين- تجميد مفاوضاته مؤقتا للتعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، عقب رحيله عن صفوف ليفربول الإنجليزي، وذلك إثر رفض إدارة النادي مطالب مالية أدت إلى تعثر الصفقة رغم وصول المحادثات إلى مراحل متقدمة.

وكشف المدير الرياضي للنادي أوندر أوزين في مؤتمر صحفي تفاصيل المفاوضات الماراثونية، موضحاً أن الإدارة درست بعناية الجدوى الاقتصادية والعوائد التجارية المحتملة قبل الدخول في محادثات رسمية مع اللاعب.

ثلاثة اجتماعات وصدام مالي

وأوضح أوزين أن النادي أعد نموذجاً تمويلياً متكاملاً يتناسب مع القيمة الرياضية والتجارية الكبيرة لصلاح، مشيراً إلى أن الإدارة عقدت 3 اجتماعات ناجحة مع معسكر اللاعب.

وقال المدير الرياضي: "صلاح نجم عالمي ورياضي يحظى باحترام كبير، وقد سارت الأمور بشكل سلس وممتاز حتى تلك المرحلة، لكن وتيرة المفاوضات تباطأت بشكل مفاجئ بمجرد بدء مناقشة التفاصيل المالية الدقيقة في 21 يوليو/تموز الماضي".

وأضاف: "بدأت تظهر مطالب من شأنها تعطيل المفاوضات كليا. ويمكنني افتراض أن رياضيا محترما مثل صلاح لم يكن على علم بها، لأن اللاعبين لا يتدخلون عادة في هذه التفاصيل الدقيقة".

أزمة حقوق الصورة والعمولات

وأشار أوزين إلى أن أبرز نقاط الخلاف تمثلت في "حقوق الصورة" وعمولات الوكلاء. وأفادت تقارير إعلامية متطابقة بأن سبب التعثر الرئيسي يعود إلى القيمة المالية المبالغ فيها التي طلبها رامي عباس وكيل أعمال صلاح.

وعلّق أوزين على هذا الجانب قائلا: "مسألة حقوق الصورة تمثل مطلبا ماليا لم يسبق للنادي أن قدمه لأي لاعب أو موظف طوال تاريخه. لدينا سياسة محددة ولا يمكننا الحياد عنها؛ فبشكتاش ناد تحكمه المبادئ أولا".

وتابع بحزم: "إدارة أعمال اللاعبين هي مهنة قانونية ولها عمولة متعارف عليها، لكن تجاوز هذه العمولة قد يعني التورط في أمر غير قانوني. لذلك، اتخذ رئيس النادي موقفا صحيحا وواقعيا بدلا من الانجرار وراء قرار شعبوي، وقرر الانسحاب مؤقتا من المفاوضات".

المبادئ قبل النجومية

وشدد أوزين في ختام حديثه على أن ملف انتقال النجم المصري أصبح "معلقا" في الوقت الحالي، دون توضيح ما إن كانت هناك نية لاستئناف المحادثات مستقبلا أم لا.

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وختم رسالته لجماهير النادي بالقول: "من المهم جدا الحفاظ على قيم بشكتاش؛ فمعرفة الثمن الذي ستدفعه عندما تتخلى عن هذه القيم أهم من أي شيء آخر، والحفاظ على المسار الصحيح للنادي يبقى دائما أهم من التعاقد مع أي لاعب، مهما كان حجم نجوميته".