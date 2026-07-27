بعد طي صفحة ريال مدريد.. المغربي وزان يخطف الأنظار مع أياكس

واصل اللاعب المغربي الشاب عبد الله وزان لفت الأنظار خلال فترة الإعداد للموسم الجديد مع أياكس أمستردام، بعدما قدم مستويات مميزة عززت مكانته داخل الفريق الأول، ونال إشادة مباشرة من مدربه ميشيل الذي أكد ثقته في قدراته، معتبرا أنه لاعب قادر على تقديم الإضافة للفريق مع استمرار تطوره.

وسجل لاعب الوسط الهجومي، البالغ من العمر (17 عاما)، هدف الفوز في آخر مباريات أياكس، ليواصل تأكيد أحقيته بالحصول على فرصة أكبر مع الفريق الأول، بعدما أصبح أحد أبرز الوجوه الصاعدة في النادي الهولندي.

وفي المباراة الأخيرة للفريق، قدم وزان أداء لافتا توجه بتسجيل هدف الفوز، ليعلق المدرب ميشيل على مستواه قائلا: "كان أداؤه ممتازا، يحتاج إلى مواصلة التطور، لكنني رأيت أنه لاعب قادر على مساعدتنا".

وتعكس هذه التصريحات المكانة التي بدأ اللاعب المغربي يكتسبها داخل الفريق الأول، بعدما شارك بصورة منتظمة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، حيث خاض 227 دقيقة مع الفريق، ليصبح من أكثر اللاعبين الشباب مشاركة.

ريال مدريد أصبح من الماضي

وكان وزان قريبا من الانتقال إلى ريال مدريد خلال العام الماضي، قبل أن تتوقف الصفقة في مراحلها الأخيرة، ليقرر اللاعب الاستمرار مع أياكس وتجديد عقده حتى عام 2028، مؤكدا رضاه عن قراره، قائلا: "العودة إلى أياكس كانت الخيار الأمثل لي، أنا سعيد للغاية".

ويُعد وزان أحد أبرز المواهب المغربية، إذ يحمل شارة قيادة منتخبات الفئات السنية، كما سجل ظهوره الأول مع الفريق الأول لأياكس خلال الموسم الماضي في بطولة كأس هولندا، وخلال المباراة التمهيدية لبطولة دوري المؤتمر أمام فويفودينا، شارك وزان بديلا في الدقيقة 72، وتمكن من تسجيل الهدف الرابع لفريقه.

كما واصل تألقه في المواجهة الودية الأخيرة أمام بيرنلي، حيث لعب في خط الوسط مرتديا القميص رقم 10، وسجل هدفا بعد استغلاله هجمة منظمة في الدقيقة 67.

أريد إثبات موهبتي

ورغم الإشادات التي يحظى بها، شدد اللاعب المغربي على أن ما تحقق حتى الآن لا يعني شيئا بالنسبة له، مؤكدا أن هدفه الحقيقي هو إثبات نفسه داخل المستطيل الأخضر، قائلا: "الجميع يقول إنني موهوب، لكنني الآن أريد إثبات ذلك وأن أصبح لاعبا حقيقيا في هذه الرياضة".

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وأضاف: "أريد التركيز على الحصول على وقت لعب كافٍ والتحلي بالصبر، فأنا لم أتجاوز الـ17 من عمري".

وأكد أيضا استعداده للعب في أي مركز يخدم الفريق، بقوله: "لا يهمني المركز، سواء في اليسار أو اليمين أو في وسط الملعب، ما أريده هو اللعب واكتساب المزيد من الدقائق، والعمل بجد لتحقيق أهدافي وطموحاتي".

وبحسب تقارير صحفية هولندية، فإن إدارة أياكس تخطط لتوقيع عقد جديد مع اللاعب عند بلوغه الـ18 من عمره في 15 يناير/كانون الثاني المقبل، في خطوة تعكس إيمان النادي بقدراته ورغبته في الحفاظ على أحد أبرز المواهب الصاعدة.

ومع استمرار تألقه وثقة الجهاز الفني به، يبدو أن عبد الله وزان يسير بخطى ثابتة نحو تثبيت مكانه في الفريق الأول، واضعا كامل تركيزه على صناعة مستقبله مع أياكس، بينما يطمح إلى أن يكون أحد أبرز نجوم الكرة المغربية خلال السنوات المقبلة، وصولا إلى حلم المشاركة في كأس العالم 2030.