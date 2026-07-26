حقائب ومشروب شهير.. ميسي يفاجئ لاعبي الأرجنتين بهدايا قيّمة

رغم خسارة الأرجنتين نهائي كأس العالم لكرة القدم عام 2026 أمام إسبانيا، حرص ليونيل ميسي، قائد منتخب "راقصي التانغو"، على التعبير عن تقديره لزملائه بتقديم هدية قيّمة لكل واحد منهم.

ومنح ميسي، الذي يُرجح أنه كان يخوض آخر مونديال في مسيرته الكروية الحافلة، هدية لكل لاعب من زملائه الـ25، الذين ضمتهم قائمة منتخب الأرجنتين في البطولة، تقديرا لالتزامهم طوال البطولة.

وكشفت زوجة اللاعب ماركوس سينيسي عن بعض الهدايا التي تلقاها المدافع الأرجنتيني، ومنها حقيبة ظهر مخصصة بألوان المنتخب، وزجاجة مياه من ماركة ستانلي، ومجموعة كاملة لتحضير مشروب المتة، المشروب الشهير في قارة أمريكا الجنوبية.

وتجسد هذه اللفتة دور ميسي القيادي والتزامه الراسخ بتعزيز العلاقات القوية داخل غرفة ملابس المنتخب الأرجنتيني، الذي كان يحلم بالتتويج بلقب كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، بعد نسخ أعوام 1978 و1986 و2022.

يشار إلى أن منتخب الأرجنتين خسر 0-1 أمام نظيره الإسباني، بعد اللجوء للوقت الإضافي، في المباراة النهائية للمونديال، التي أقيمت على ملعب نيوجيرسي في مدينة نيويورك الأمريكية، يوم الأحد الماضي.