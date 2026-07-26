تابَع فريق عائلته.. استقبال حاشد لميسي في الأرجنتين

ظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة الأولى أمام الجماهير منذ خسارة نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، بعدما حضر مساء أمس السبت مباراة لنادي ليونيس إف سي، الذي يترأسه شقيقه ماتياس، في مدينة أرويو سيكو القريبة من مسقط رأسه روزاريو.

وحضر ميسي في ملعب أنطونيو دي جياكومو لمتابعة مواجهة "ليونيس إف سي" وسنترال كوردوبا دي روزاريو ضمن منافسات الجولة 21 من دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني، حيث حظي باستقبال جماهيري حاشد.

وأظهرت مقاطع فيديو -نشرها ناشطون عبر إنستغرام- لحظة دخول ميسي إلى الملعب وسط هتافات الجماهير، في حين وثق مقطع آخر مغادرته وسط تهافت المشجعين لالتقاط الصور التذكارية معه.

وأفادت وسائل إعلام أرجنتينية بأن ميسي حرص على حضور مباراة للفريق الذي يترأسه شقيقه، غير أن ليونيس خسر بنتيجة 0-2 أمام سنترال كوردوبا دي روزاريو.

وجاءت المباراة ضمن الجولة الـ21 من الدوري الأرجنتيني، ويحتل ليونيس المركز الرابع في المجموعة الثانية برصيد 29 نقطة، بينما يواصل سنترال كوردوبا صراعه للهروب من منطقة الهبوط.