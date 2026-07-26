شاهد.. تدافع اللاعبين يُسقط حَكَمة ويُجبرها على المغادرة مصابة

سقطت حكمة مباراة ودية جمعت بين ناديي ميتز الفرنسي وفورتونا سيتارد الهولندي، السبت، إثر تدافع وقع خلال مشادة بين لاعبي الفريقين. ورغم استئنافها إدارة المباراة مؤقتا، فإنها قررت المغادرة نهائيا بين الشوطين.

وأفادت شبكة "راديو مونت كارلو" (Radio Monte Carlo) الفرنسية بأن الحكمة تعرضت للدفع عن غير قصد وسقطت أرضا في موقف محرج، وذلك قبل نهاية الشوط الأول بقليل (في الدقيقة 40)، حينما كان ميتز متقدما بهدف نظيف.

ووقع الحادث على ملعب "شلوسبرغ" بمدينة فورباخ الفرنسية؛ حيث بدأت الأزمة بجذب أحد لاعبي ميتز لقميص منافسه الهولندي في وسط الملعب، مما أشعل مشادة كلامية سرعان ما تطورت بتدخل بقية اللاعبين. وعند محاولة الحكمة التدخل لاحتواء الموقف ومنع الشجار، تعرضت للدفع والسقوط.

وأثناء محاولتها الفصل بين اللاعبين، تعرضت الحكمة للدفع عن غير قصد، فسقطت على ظهرها وظلت مستلقية لبعض الوقت وهي تمسك بذراعها ألما، قبل أن يتدخل أفراد الجهازين الفني والأمني لتهدئة الأجواء والاطمئنان على سلامتها.

وخلال فترة التوقف، انتقلت الحكمة المصابة إلى خط التماس للتعافي، بينما تولت الحكمة البديلة إدارة اللقاء. وفي مشهد لافت، كانت لافتة "احترموا الحكم" معلقة بجانب الملعب في الوقت الذي أشهرت فيه الحكمة البديلة بطاقتين صفراوين في وجه اللاعبين جيسي ديمينغيه وزي فويك.

ومع نهاية الشوط الأول، غادرت الحكمة المصابة الملعب نهائيا، لتتولى إحدى الحكمات المساعدات استكمال إدارة المباراة. وقبل الصافرة مباشرة، نجح فورتونا سيتارد في إدراك هدف التعادل (1-1)، لكن ميتز حسم المواجهة لصالحه بنتيجة (3-1) بفضل ثنائية غوتييه هاين وهدف باب موسى فال.