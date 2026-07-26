شاهد.. جوشوا يهزم برينجا بالضربة القاضية ويقترب من مواجهة فيوري

نجا أنتوني جوشوا بطل العالم السابق ⁠⁠⁠⁠في الوزن ⁠⁠⁠⁠الثقيل للملاكمة من هجوم عنيف في الجولة الأولى، وتغلب على الألباني كريستيان برينجا بالضربة القاضية، ليفتح الطريق ⁠⁠⁠⁠أمام مواجهته التي طال انتظارها مع مواطنه البريطاني تايسون فيوري.

وفي أول مباراة يخوضها جوشوا (36 عاما) منذ وفاة اثنين من أصدقائه ⁠⁠⁠⁠المقربين بحادث سيارة في نيجيريا في ديسمبر/كانون الأول الماضي أصيب فيه هو نفسه، سقط جوشوا أرضا بعد لكمة قوية باليد اليمنى في أول 30 ثانية من المباراة التي أقيمت ‌‌‌‌في مدينة جدة السعودية، وأثناء سقوطه على الأرض في آخر الجولة الأولى عد عليه الحكم مرة أخرى.

ونجح جوشوا في الصمود حتى نهاية الجولة ثم انطلق بكل قوته في الجولة الثانية، حيث أطلق سلسلة من اللكمات القوية بيمناه أسقطت برينجا على الحبال، ولم يتمكن الملاكم الألباني من التعافي، لينهي الحكم ⁠⁠⁠⁠المباراة.

وقال جوشوا للصحفيين: "إنه (برينجا) مقاتل شرس وقوي ووضعني ⁠⁠⁠⁠في اختبار صعب، لكن هذا ما يفعله الأبطال، نحن ننهض يا رجل، نسقط ثم ننهض ونواصل المسيرة. هذه هي الحياة".

وتغلب فيوري على البولندي ماريوش فاخ في ⁠⁠⁠⁠تايلند يوم الجمعة الماضي في مباراة لم تبث مباشرة على التلفزيون، حيث انسحب فاخ (46 عاما) من ⁠⁠⁠⁠مقعده قبل الجولة الثامنة.

وأفسح فوز ⁠⁠⁠⁠جوشوا الطريق لمباراة بين البريطانيَّين تم الاتفاق عليها في وقت لاحق من هذا العام.

وقال مروج جوشوا إيدي هيرن: "وقعنا العقد وانتهى كل شيء، لكن لأكون صريحا ‌‌‌‌معكم، فإن الليلة (أمس) تدور حول القوة التي أظهرها لمجرد وجوده هنا والقوة التي كان عليه إظهارها في تلك المباراة".

وأضاف: "عندما ‌‌‌‌تسقط ‌‌‌‌مرتين في الجولة الأولى ويبدو أن مسيرتك قد انتهت، كان عليه أن يصل لأسفل مرة أخرى لينهض ويواصل القتال".