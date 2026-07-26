شاهد.. إصابة خطيرة بالرأس لبرتيرامي تفسد فرحة إنتر ميامي بالفوز على مونتريال

في حادثة مرعبة، نُقل المكسيكي خيرمان برتيرامي مهاجم إنتر ميامي بسيارة الإسعاف إثر اصطدام قوي بالرأس أدى إلى فقدانه الوعي خلال مواجهة سي إف مونتريال في الدوري الأمريكي للمحترفين.

ورغم هذه الصدمة، نجح القناص الأوروغوياني المخضرم لويس سواريز في قيادة الفريق لتحقيق فوز صعب بنتيجة (1-0)، مسجلا هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 81 على يسار الحارس سيباستيان بريزا. وبهدفه التاسع هذا الموسم، منح سواريز فريقه انتصاره السادس على التوالي.

وشهدت المباراة، التي أقيمت فجر اليوم الأحد، غياب ليونيل ميسي عن أول مباراتين للفريق منذ التوقف الخاص بكأس العالم، بينما سجل البرازيلي كاسيميرو ظهوره الأول بقميص إنتر ميامي بعد مسيرته الحافلة مع ريال مدريد ومانشستر يونايتد.