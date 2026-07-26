ريال مدريد يضع شرطا غير قابل للتفاوض للاستغناء عن فينيسيوس

بات الغموض يغلف مستقبل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مع نادي ريال مدريد الإسباني، مع دخول اللاعب عامه الأخير في عقده الذي ينتهي بنهاية يونيو/حزيران 2027، وسط أنباء عن توتر العلاقات وتوقف مسار المفاوضات بين الطرفين.

وفي ظل هذه الضبابية، كشفت صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية أن رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز، وضع شرطا صارما وغير قابل للتفاوض للسماح برحيل النجم البرازيلي.

وأوضحت الصحيفة أن بيريز اشترط وصول عرض مالي تبلغ قيمته 160 مليون يورو (نحو 173 مليون دولار) (شاملا المبلغ الثابت والمكافآت الإضافية)، مؤكدة أن إدارة النادي لن تجلس إلى طاولة المفاوضات من الأساس إذا كان العرض المقدم يقل عن هذا الرقم.

تعثر المفاوضات وتوتر العلاقات

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقة بين اللاعب وإدارة النادي حالة من التوتر والجمود؛ إذ توقفت محادثات تمديد العقد منذ أشهر عدة.

ورغم اتفاق الطرفين مسبقا على عقد جلسة حاسمة في أواخر يوليو/تموز الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على العقد الجديد، فإن المفاوضات لم تشهد أي تقدم يُذكر، مما جعل ريال مدريد منفتحا على فكرة الاستماع للعروض الخارجية وفق شروط بيريز الصارمة.

أرسنال يترقب نجم الـ"128 هدفا"

على الجانب الآخر، يراقب نادي أرسنال الإنجليزي تطورات الأزمة من كثب. وأفاد موقع "ذا أتلتيك" (The Athletic) بأن "المدفعجية" يضعون فينيسيوس على رأس قائمة المرشحين لتعزيز خط الهجوم في مشروع المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

وبيّنت التقارير أن اهتمام النادي اللندني لا يزال في مراحله الأولية، حيث يفضل أرسنال التريث ولن يتحرك رسميا إلا بعد التأكد التام من انهيار مفاوضات تجديد عقد اللاعب مع ريال مدريد.

ويُعد فينيسيوس (26 عاما) إضافة هائلة لأي مشروع رياضي، بفضل أرقامه الفردية الاستثنائية؛ حيث نجح حتى الآن في تسجيل 128 هدفا وتقديم 100 تمريرة حاسمة خلال مسيرته.