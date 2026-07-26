رياضة|كأس العالم 2026|الأرجنتين

تفاصيل رسالة إنفانتينو الخاصة إلى الأرجنتين بعد المونديال

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كومبو FIFA President Gianni Infantino attends a FIFA reception at Trump Tower in New York City, U.S., July 17, 2026. REUTERS/Evan Vucci TPX IMAGES OF THE DAY ثم Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Argentina v Switzerland - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - July 11, 2026 Argentina players pose for a team group photo before the match REUTERS/Amanda Perobelli
إنفانتينو وجه الرسالة للأرجنتين بعد الهزيمة في نهائي المونديال أمام إسبانيا (رويترز)
Published On 26/7/2026

نقلت تقارير صحفية تسريبا لرسالة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) جياني إنفانتينو إلى الأرجنتين بعد نهائي كأس العالم.

وقال إنفانتينو في نص الرسالة التي نقلتها صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية: "أود أن أكرر خالص تهنئتي الحارة على هذا الإنجاز الجديد والمهم لكرة القدم الأرجنتينية".

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وتابع: "ستبقى بطولة كأس العالم 2026 محفورة في الذاكرة كاحتفال كروي لا يُنسى، تميز بمباريات رائعة، وظهور مواهب جديدة، وحضور أساطير اللعبة، والأجواء الاستثنائية التي غمرت الملاعب المكتظة بالجماهير".

وأضاف: "كما ساهم الأداء الرائع لمنتخب الأرجنتين بشكل حاسم في جعل هذه النسخة حدثا استثنائيا أسر قلوب ملايين عشاق كرة القدم حول العالم".

وقال رئيس الفيفا: "أرجو إبلاغ خالص تهنئتي إلى كل من ساهم في هذا الإنجاز الرائع: إلى اللاعبين، والمدرب ليونيل سكالوني، وكذلك إلى الجهاز الفني والطبي، وبالطبع إلى الجماهير الغفيرة التي رافقت الفريق وشجعته طوال البطولة".

وزاد: "إن هذه الانتصارات هي ثمرة العمل الدؤوب، والاحترافية، والاهتمام بأدق التفاصيل، فضلا عن الشغف والالتزام وحب هذه الرياضة الرائعة. كل هذا يبشر بمستقبل واعد للغاية، وبدون أي جهد إضافي، سيبقى هذا الإنجاز خالدا بلا شك، وسيمهد الطريق أمام نجاحات جديدة وعظيمة لكرة القدم الأرجنتينية".

وختم: "أتمنى لكم، سيدي الرئيس (كلاوديو تابيا)، كل التوفيق في البطولات القادمة، وآمل أن أراكم مجددا قريبا. مع خالص صداقتي، جياني إنفانتينو".

المصدر: الجزيرة + الألمانية

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