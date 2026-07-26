ذعر ورعب في الملعب.. سرب نحل يُوقف مباراة بالدوري البرازيلي (فيديو)

نشرت منصات، أمس السبت، مقاطع فيديو أظهرت توقف المباراة النهائية لبطولة ولاية باهيا البرازيلية لكرة القدم تحت 20 عامًا، بين فريقي باهيا وفلومينينسي دي فييرا، بعد أن غزا سرب من النحل أرضية ملعب "جوايا دا برينسيسا" في مدينة فييرا دي سانتانا.

وأظهرت المشاهد استلقاء لاعبي الفريقين وأفراد الجهازين الفني والتحكيمي على بطونهم فوق أرضية الملعب خشية التعرض للسعات النحل، كما ظهر عدد من النحل يحوم حول إحدى كاميرات البث داخل الملعب.

وتوقفت المباراة لنحو 10 دقائق، قبل أن يتدخل العاملون في الملعب لتفريق سرب النحل، لتُستأنف المباراة بعد زوال الخطر.