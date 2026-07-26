"هكذا دائما معهم".. تصريح قديم يورط ديوماندي مع جمهور ريال مدريد

مع اقتراب انتقاله إلى ريال مدريد، امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات سابقة أدلى بها الإيفواري يان ديوماندي لاعب لايبزيغ، ألمح فيها إلى مجاملة الحكام للفريق "الملكي".

وسبق لديوماندي اللعب في الدوري الإسباني وبالتحديد بقميص ليغانيس في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران عام 2025، قبل أن ينتقل إلى لايبزيغ في صفقة بلغت 20 مليون يورو (نحو 21.6 مليون دولار).

وللمفارقة كانت أول مباراة له بقميص ليغانيس في الليغا، ضد ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن الجولة الـ29 لموسم 2025/2024، وذلك يوم 29 مارس/آذار 2025 وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

تصريح ديوماندي ضد ريال مدريد

وبعد تلك المباراة التي خسرها ليغانيس بصعوبةٍ بالغة (2-3)، ظهر ديوماندي في مقابلة تلفزيونية عبّر فيها عن استيائه من التحكيم الذي حرمه من ركلة جزاء كان يستحقها -من وجهة نظره- بعدما عرقله داخل الصندوق راؤول أسينسيو مدافع "الميرنغي".

وقال ديوماندي -في تلك المقابلة- إنها "ركلة جزاء، حسبما أرى، لا أفهم لماذا لا يحتسبها الحكم؛ الأمر يسير هكذا دائما مع ريال مدريد".

وأضاف ديوماندي أن "هدف مبابي لم يكن نتيجة خطأ"، في إشارة منه إلى الهدف الثاني الذي سجله ريال مدريد بواسطة نجمه الفرنسي كيليان مبابي، من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، احتسبها الحكم رغم عدم وجود خطأ، وفق رأي اللاعب.

وأعاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي نشر هذا المقطع على نطاق واسع بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية.

ديوماندي يقترب من الريال

وبحسب الصحيفة، يقترب ديوماندي (19 عاما) من الانتقال إلى ريال مدريد في صفقة تُقدر بـ120 مليون يورو (نحو 129.6 مليون دولار).

وينظر مسؤولو ريال مدريد إلى ديوماندي باعتباره رهانا للحاضر والمستقبل، لتعزيز هجوم النادي الملكي مع المدرب الجديد القديم، البرتغالي جوزيه مورينيو.

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ويعتبر ديوماندي واحدا من أكثر الأسماء طلبا في أوروبا بعد تألقه مع منتخب كوت ديفوار في نهائيات كأس العالم 2026، وكذلك بسبب مستواه اللافت مع لايبزيغ.

ويلعب ديوماندي في مركز الجناح الأيسر بشكل أساسي، إلى جانب قدرته على الانتقال إلى اليمين أو اللعب في العمق أيضا، كما يُعد لاعبا مهاريا في المراوغات مثل فينيسيوس جونيور، وفقا للصحيفة.

وختمت الصحيفة عن ميزات ديوماندي "إنه لاعب عمودي يتمتع بحيوية عالية وقدرة تهديفية، وهو بالضبط نوع اللاعب الذي كان يبحث عنه ريال مدريد لإضفاء بعد جديد على خط وسطه".