دومينيك ثيم يخوض تحديا جديدا في كرة القدم بعد اعتزاله التنس

قرر نجم التنس النمساوي السابق دومينيك ثيم خوض تجربة رياضية جديدة وغير متوقعة، بعدما انضم إلى نادي بادنر إيه سي (Badener AC)، المنافس في الدرجة الثامنة لكرة القدم النمساوية، وذلك بعد نحو عامين من اعتزاله ملاعب الكرة الصفراء.

ويسعى بطل أمريكا المفتوحة 2020 إلى مواصلة شغفه بكرة القدم، وهي الرياضة التي مارسها إلى جانب التنس منذ طفولته، بعدما أنهى مسيرته الاحترافية في نهاية عام 2024 خلال بطولة فيينا، إثر معاناة طويلة مع إصابة في المعصم عجلت باعتزاله.

ولم تكن هذه التجربة الأولى لثيم في الملاعب، إذ لعب سابقا مع نادي إس سي ليختنوورث في مسقط رأسه، حيث خاض 10 مباريات رسمية وسجل هدفا واحدا، قبل انتقاله إلى بادنر إيه سي استعدادا لموسم 2026-2027.

وأكد مسؤولو النادي أن الإنجازات الكبيرة التي حققها ثيم في التنس لن تمنحه مكانا أساسيا تلقائيا، مشيرين إلى أن جميع اللاعبين يتنافسون على مراكزهم، وأن اللاعب البالغ من العمر 33 عاما سيعامل مثل أي عنصر آخر في الفريق.

ويأمل النادي أن تسهم الروح القتالية والانضباط اللذان اشتهر بهما ثيم خلال مسيرته في التنس في تقديم إضافة داخل الملعب، خاصة أنه كان أحد أبرز لاعبي جيله، بعدما حقق 17 لقبا في بطولات رابطة اللاعبين المحترفين، وبلغ المركز الثالث عالميا، كما اشتهر بكسر هيمنة الثلاثي الكبير نوفاك ديوكوفيتش ورافاييل نادال وروجيه فيدرر في عدد من البطولات الكبرى.

ورغم أن انتقاله من ملاعب التنس الممتلئة بالجماهير إلى ملاعب الهواة يمثل تحولا جذريا في مسيرته الرياضية، فإن ثيم يبدو مصمما على خوض هذا التحدي الجديد بالشغف والالتزام نفسيهما اللذين ميزا مسيرته الاحترافية، في انتظار معرفة ما إذا كان سينجح في فرض نفسه ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه الجديد.