خليفة العميري يفوز بميدالية تاريخية للسعودية في بطولة العالم للمبارزة

سجل لاعب المنتخب السعودي للمبارزة خليفة العميري إنجازا تاريخيا للرياضة السعودية، بعدما توج بالميدالية البرونزية في منافسات سلاح "الإيبيه" ضمن بطولة العالم للمبارزة 2026.

وبهذا التتويج، بات العميري أول لاعب سعودي في التاريخ يصعد إلى منصة التتويج في هذه البطولة العالمية، محققا إنجازا غير مسبوق يكتب فصلا جديدا في تاريخ المبارزة السعودية.

إسقاط بطل أولمبياد باريس

وجاء هذا الإنجاز التاريخي تتويجا لمشوار شاق ومميز، قدم خلاله النجم السعودي مستويات فنية مبهرة أطاح فيها بنخبة من أبرز مصنفي العالم.

وكانت اللحظة المفصلية في مسيرته بالبطولة حين حقق انتصارا مدويا في الدور ربع النهائي (دور الثمانية) على الياباني كوكي كانو، حامل ذهبية أولمبياد باريس 2024، ليضمن بذلك أول ميدالية عالمية لبلاده.

ورغم توقف مشوار العميري في الدور نصف النهائي إثر مواجهة قوية ومتقاربة أمام النجم السويسري لوكاس مالكوتي، فإنه حصد الميدالية البرونزية التي جاءت "بطعم الذهب"، بعد أن حفرت اسم المملكة العربية السعودية لأول مرة في السجل الشرفي لأبطال العالم.

سقف طموحات يلامس الأولمبياد

ويعزز هذا الإنجاز الاستثنائي مكانة العميري بوصفه أحد أهم ركائز رياضة المبارزة السعودية، مضيفا ميدالية عالمية ثمينة إلى سلسلة نجاحاته القارية والدولية السابقة.

كما يبعث هذا الأداء برسالة قوية تؤكد قدرة البطل السعودي على مقارعة كبار اللعبة في العالم، مما يرفع سقف الطموحات والآمال الجماهيرية نحو حصد مزيد من الألقاب في الاستحقاقات الكبرى المقبلة، وفي مقدمتها دورات الألعاب الأولمبية وبطولات العالم القادمة.