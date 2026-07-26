حراك واسع في الكرة السعودية.. استقالات وغربلة وطموحات جديدة في الأندية

تشهد الساحة الكروية السعودية حراكا استثنائيا وغير مسبوق على كافة المستويات الإدارية والفنية، حيث تقف الأندية والاتحاد المحلي على أعتاب مرحلة انتقالية مفصلية تميزت بموجة من الاستقالات البارزة في أندية القمة، بالتوازي مع تحركات موسعة في سوق الانتقالات الصيفية وتغييرات جوهرية في الأجهزة الفنية، وسط تحضيرات جادة للظهور بآمال وطموحات جديدة مع انطلاق منافسات الموسم الرياضي القادم.

استقالات في الأهلي والنصر

على الصعيد الإداري، أحدث الشارع الرياضي دويا كبيرا إثر إعلان خالد الغامدي استقالته الرسمية من رئاسة مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية للنادي الأهلي، مكملا بذلك 3 أعوام حافلة بالنجاحات والتحديات. وتوّج الغامدي مسيرته مع "الراقي" بتحقيق إنجازات تاريخية، كان أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين، بالإضافة إلى حصد كأس السوبر السعودي.

ولم تكن استقالة الغامدي مجرد نهاية لمرحلة إدارية مع الأهلي، بل تأكيدا لما كشفته وسائل الإعلام حول اعتزامه دخول سباق الترشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، مقدما قائمة انتخابية تضم كفاءات إدارية ولاعبين سابقين، لتغطية الفراغ الذي تركه ياسر المسحل عقب استقالته الرسمية إثر خروج "الأخضر" من دور المجموعات لكأس العالم عام 2026.

وفي السياق الإداري ذاته، أعلن عبد الله الماجد رحيله رسميا عن رئاسة شركة "نادي النصر"، معلنا عدم رغبته في الاستمرار لفترة تمديد تلقائية يتيحها نظام الشركات، وذلك لظروفه العملية الخاصة. وحرص الماجد في رسالة وداع وجهها لجمهور "العالمي" على تأكيد عمق ارتباطه بالكيان النصراوي، مستعرضا أبرز محطات فترة رئاسته التي توجت بلقب "الدوري الأصعب".

كما قدَّم الماجد خطوة تقديرية للجماهير بإعلانه وضع الأصوات الانتخابية التي يمتلكها تحت تصرفهم لدعم أي مرشح يرونه الخيار الأنسب لمستقبل النادي في المرحلة المقبلة.

إعادة هيكلة شاملة في الحزم

وعلى مستوى الأجهزة الفنية وتحديث القوائم، دشن نادي الحزم مرحلة إعادة بناء شاملة لصفوف الفريق عبر إعلانه رسميا عن مغادرة 10 لاعبين دفعة واحدة مع نهاية عقودهم وفترات إعارتهم. وتصدر قائمة المغادرين المهاجم السوري عمر السومة، والبرازيلي فابيو مارتينيز، والمغربي عبد المنعم بوطويل، إلى جانب عدد من الأسماء المحلية واللاعبين المعارين الذين عادوا لأنديتهم الأصلية.

وتسعى إدارة الحزم من خلال هذه الغربلة الواسعة إلى تدعيم الصفوف بعناصر جديدة تواكب تطلعات الجهاز الفني للمنافسة القوية في الاستحقاقات القادمة.

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من جانبها، أعلنت إدارة نادي ضمك التعاقد رسميا مع المدرب التونسي عبد الرزاق الشابي لتولي مهمة المدير الفني للفريق الأول. وتراهن إدارة "فارس الجنوب" على الخبرة العريضة التي يمتلكها الشابي في الملاعب السعودية، والتي صقلها خلال تجاربه المتنوعة مع أندية عدة مثل أبها والقادسية والتعاون والفيحاء، ونجاحه السابق في قيادة فرق للصعود ونيله جائزة أفضل مدرب في الدوري السعودي لموسم 2019-2020، لقيادة ضمك نحو تحقيق مستويات متميزة ونتائج إيجابية.

طموحات قارية وتحدٍ تاريخي للمغربي حمد الله

وفي جانب الاستعدادات الفردية والطموحات الهجومية، كشف المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، الوافد الجديد لصفوف التعاون، عن تطلعاته الكبيرة مع "سكري القصيم".

وأكد حمد الله، الذي يستعد لخوض موسمه التاسع على التوالي في الدوري السعودي بعد محطات سابقة مع النصر والاتحاد والشباب والهلال، أن التعاون يمتلك مقومات المنافسة على الألقاب المحلية والدفاع عن حظوظه بقوة في دوري أبطال آسيا 2.

ولا تقف طموحات المهاجم المغربي عند الإنجازات الجماعية فحسب، بل يضع نصب عينيه تحطيم الرقم القياسي والتتويج بلقب الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين، حيث لا يفصله سوى 5 أهداف فقط (بسجل حالي يبلغ 156 هدفا) لمعادلة الرقم المسجل باسم المهاجم السوري عمر السومة، مؤكدا سير التحضيرات البدنية والذهنية بشكل ممتاز خلال المعسكر الإعدادي ليكون في أتم الجاهزية للضربة الأولى في الموسم.

وتنطلق منافسات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2026-2027 يوم الخميس 13 أغسطس/آب المقبل بإقامة 3 مباريات، حيث يلتقي أبها مع الحزم والشباب مع القادسية والدرعية مع الأهلي.