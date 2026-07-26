ثورة ألونسو الهجومية.. موهبة بوسنية تقترب من تشيلسي وتهدد بقاء بعض النجوم

يتجه تشيلسي إلى مرحلة جديدة على الصعيد الفني، بعدما ارتبط بقوة بالتعاقد مع الجناح البوسني الشاب كريم ألايبغوفيتش، في صفقة قد تدفع المدير الفني تشابي ألونسو إلى إعادة ترتيب خياراته الهجومية، خاصة في مركز الجناح، مع تزايد المنافسة بين اللاعبين، يأتي ذلك بعد إتمام النادي صفقة مورغان روجرز، التي بلغت قيمتها 117 مليون جنيه إسترليني (نحو 150 مليون دولار)، لتزداد وفرة الخيارات في الخط الأمامي، وهو ما قد يفتح الباب أمام رحيل أحد اللاعبين أو خروجه على سبيل الإعارة إذا اكتملت صفقة كريم ألايبغوفيتش القادم من باير ليفركوزن.

واصل تشابي ألونسو انطلاقته الناجحة مع تشيلسي، بعدما حقق الفريق فوزه الثاني تواليا في المباريات الودية استعدادا للموسم الجديد، إثر تغلبه على بروملي بثلاثية نظيفة، بعد أيام من الفوز على كراولي بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل جيمي جيتنز أحد أهداف اللقاء، بينما أحرز الوافد الجديد إيمانويل إيميغا هدفا آخر، إلى جانب جواو بيدرو، في مباراة شهدت أيضا مشاركة عدد من اللاعبين الشباب، من بينهم لاندون إيمينالو وريجي والش وريجي واتسون.

واختتم تشيلسي بذلك استعداداته في إنجلترا قبل السفر إلى أستراليا، حيث يبدأ جولته التحضيرية للموسم الجديد.

إيميغا يلفت الأنظار رغم الإصابة

حظي إيمانويل إيميغا بإشادة كبيرة من ألونسو بعد بدايته القوية مع الفريق، إذ واصل التسجيل للمباراة الثانية تواليا، بعدما انضم هذا الصيف قادما من ستراسبورغ، وسجل المهاجم 26 هدفا في 65 مباراة بالدوري الفرنسي مع ناديه السابق، كما حمل شارة القيادة قبل انتقاله إلى تشيلسي استعدادا للموسم الجديد. ورغم تألقه، تعرض إيميغا لإصابة في أوتار الركبة خلال مواجهة بروملي، ما أدى إلى استبعاده من قائمة الفريق المسافرة إلى أستراليا، إلى جانب الوافد الجديد جيوفاني كويندا، الذي يعاني من إصابة طفيفة.

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استغل جيمي جيتنز فترة الإعداد بصورة مميزة، بعدما سجل هدفا جديدًا وقدم أداءً لافتًا، في محاولة لتعزيز فرصه بالمشاركة الأساسية، خاصة بعد الموسم الماضي الذي تأثر فيه بالإصابات، ويأمل اللاعب في استثمار غياب مورغان روجرز، الذي حصل على إجازة عقب مشاركته مع منتخب إنجلترا في كأس العالم، لإقناع ألونسو بقدرته على المنافسة على مركز أساسي.

كريم يشعل المنافسة

ووفقا لما أوردته صحيفة "ستاندرد سبورت" (Standard Sport)، فإن اهتمام تشيلسي بضم كريم ألايبغوفيتش قد يفرض قرارات فنية صعبة على الجهاز الفني، في ظل تكدس الخيارات في مركز الجناح، وأشارت الصحيفة إلى أن النادي قد يضطر إلى بيع بيدرو نيتو أو جيمي جيتنز، أو إعارة الأخير، إذا قرر المضي قدما في التعاقد مع الدولي البوسني، ورغم ذلك، لا يخطط تشيلسي في الوقت الحالي للاستغناء عن بيدرو نيتو، إلا أنه قد يدرس أي عروض قوية تصل إليه خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويبدأ تشيلسي جولته التحضيرية في أستراليا وآسيا يوم 28 يوليو/تموز الجاري، بمواجهة ويسترن سيدني واندررز، في أول اختبار للفريق خارج إنجلترا، وسط ترقب لاستمرار التغييرات الفنية التي يقودها تشابي ألونسو استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.