شركة مراهنات روسية تورط بيرلو وتعطل توقيعه لمنتخب إيطاليا

قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تجميد تعيين أندريا بيرلو مدربا لمنتخب إيطاليا، بعد ارتباط اسمه بشركة مراهنات روسية.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أن الرئيس الجديد للاتحاد الإيطالي جيوفاني مالاغو هو من طلب تجميد الاتفاق الذي كان قريبا جدا من توقيع العقود الرسمية، من أجل دراسة الموقف وتقييمه، والتحقق من المعلومات بشأن بيرلو.

تجميد تعيين بيرلو

وتتمحور المشكلة الأساسية حول عمل بيرلو سفيرا لشركة المراهنات الروسية "فونبيت"، علما بأن نشاط الرهان بكرة القدم محظور في إيطاليا باللوائح والقوانين.

ولا تقف الأمور عند مسألة الرهانات فقط، بل يتعدى ذلك إلى كون بيرلو سفيرا لشركة روسية، في وقت يسود فيه التوتر العلاقات الدبلوماسية بين إيطاليا وروسيا منذ اندلاع الحرب على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وما زاد الطين بلة ظهور بيرلو أخيرا في العاصمة الروسية موسكو لحضور فعالية ترويجية للشركة المذكورة، وهو ما أثار حالة من الغضب وصلت إلى رجال السياسة في البلاد.

في المقابل، أكد الفريق القانوني لبيرلو أن تعاقده مع الشركة الروسية مرتبط بدوره الرياضي والإعلاني بدولة الإمارات.

وشدد محامو بيرلو على أن فسخ العقد الحالي بين بيرلو ونادي "يونايتد إف سي دبي" الذي قاده للصعود إلى دوري المحترفين في الإمارات، سيُنهي هذا الاتفاق التجاري تلقائيا.

مفاوضات مباشرة

وفي الوقت نفسه، يسعى بيرلو إلى التواصل مباشرة مع مالاغو، إذ سيكثف الأول جهوده لإنهاء ارتباطه بالنادي الإماراتي تمهيدا لمفاوضات رسمية وملموسة مع رئيس الاتحاد الإيطالي الذي يرفض مبدأ التفاوض مع أي مدرب مرتبط بعقد سارٍ مع نادٍ آخر، وفق الموقع ذاته.

في هذه الأثناء يحظى تعيين بيرلو مدربا لمنتخب إيطاليا بدعم لا محدود من المدير الفني للاتحاد باولو مالديني ومستشاره البرازيلي ليوناردو اللذين يريان فيه "الخيار الأنسب لقيادة المشروع الرياضي الطويل الأمد للأزوري".

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ويمر منتخب إيطاليا بواحدة من أسوأ المراحل الفنية في تاريخه، إذ فشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لـ3 نسخ متتالية بدءا من روسيا عام 2018، ثم قطر عام 2022 وصولا إلى الولايات المتحدة والمكسيك وكندا عام 2026.