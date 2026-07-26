نجم برشلونة السابق يستبعد جمال وميسي من سباق الكرة الذهبية (فيديو)

كشف النجم البرتغالي السابق لويس فيغو عن قائمته لأبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، مستبعدا نجم برشلونة الشاب لامين جمال، إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي، رغم المستويات التي قدماها خلال الفترة الماضية. وجاءت تصريحات فيغو عقب تتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم عام 2026، بعد فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت في نيوجيرسي.

ورأى فيغو أن لاعب وسط المنتخب الإسباني رودري، الذي تُوج بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم، يمتلك حظوظا كبيرة لإحراز الكرة الذهبية للمرة الثانية في مسيرته، بعدما قدّم مستويات مميزة طوال البطولة، وقال فيغو في تصريحات لصحيفة ماركا "قدّم رودري أداء رائعا في كأس العالم، وهذا قد يرجّح كفته في سباق الكرة الذهبية".

فرنسي وبرتغالي ضمن الأفضل

كما أكد أن الفرنسي كيليان مبابي يستحق أن يكون ضمن دائرة المنافسة، مضيفا "مبابي أيضا، بفضل ما قدّمه في كأس العالم، يجب أن يكون من بين المرشحين". وأكمل فيغو قائمته بترشيح الثنائي الفرنسي ديزيريه دوي والبرتغالي فيتينيا، مشيدا بما قدّماه مع نادَيهما خلال الموسم، رغم أن مشاركتهما مع المنتخب البرتغالي في كأس العالم لم تكن بالمستوى المأمول.

وأوضح فيغو "أعتقد أن فيتينيا ودوي قدّما موسما رائعا، حتى وإن لم يكن كأس العالم الأفضل لهما، خاصة مع المنتخب البرتغالي، لكنهما يستحقان أن يكونا ضمن قائمة المرشحين".

ويُعد مبابي اللاعب الوحيد ضمن اختيارات فيغو الذي لم يحقق لقبا كبيرا مع ناديه أو منتخب بلاده خلال الموسم الماضي، لكنه عزز فرصه بفضل إنجازاته الفردية، بعد تتويجه بالحذاء الذهبي في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم خلال الـ12 شهرا الماضية، ليبقى أحد أبرز المنافسين على الجائزة الفردية الأهم في عالم كرة القدم.