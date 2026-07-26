قبل بداية الموسم.. ما المركز الذي يحتاجه كل فريق في الدوري الإنجليزي؟

مع استمرار نافذة الانتقالات الصيفية حتى الأول من سبتمبر/أيلول المقبل، ما زال لدى أندية الدوري الإنجليزي الممتاز متسعٌ من الوقت لحسم المزيد من الصفقات.

غير أنه مع العد التنازلي لانطلاق موسم (2026-2027)، أضحت بعض الثغرات أكثر إلحاحاً، مما يفرض على إدارة الأندية التحرك سريعاً لسدها.

وينطلق الموسم الجديد من البريميرليغ يوم الجمعة 21 أغسطس/آب 2026، ويستمر حتى يوم الأحد 30 مايو/أيار 2027 موعد الجولة الـ38 والختامية التي ستُقام مبارياتها بتوقيت واحد كما جرت العادة.

وفيما يلي جولة على أبرز المراكز التي يحتاجها كل فريق لتعديل صفوفه خلال الأسابيع القادمة:

أرسنال – لاعب وسط

تعرض ديكلان رايس لضغط بدني هائل الموسم الماضي بعدما خاض 4456 دقيقة في جميع المسابقات، وهو ما انعكس على حالته البدنية خلال كأس العالم، إذ بدا مرهقا للغاية.

ويحتاج أرسنال إلى لاعب وسط جديد يمنح رايس فرصة للراحة بين الحين والآخر. أما الدنماركي كريستيان نورغارد، الذي بدا خيارا مناسبا على الورق، فلم يحظ بثقة المدرب ميكيل أرتيتا، ولم يشارك إلا نادرا.

وقد يكون تعزيز هذا المركز عاملا حاسما إذا أراد "المدفعجية" الحفاظ على لقب الدوري.

أستون فيلا – ظهير أيسر

أنهى أستون فيلا المواسم الـ 4 الأخيرة ضمن المراكز السبعة الأولى، وتوج بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي، لكنه يحتاج إلى مزيد من العمق إذا أراد ترسيخ مكانته بين كبار إنجلترا.

ويواجه الفريق احتمال خسارة ظهيره الأيسر الأساسي لوكاس دينيه، المطلوب في باريس سان جيرمان، ما يجعل التعاقد مع بديل أولوية، رغم وجود إيان ماتسن. وتشير التقارير إلى اهتمام النادي بمدافع ميلان بيرفيس إستوبينيان.

تشيلسي وكوفنتري وليدز – حارس مرمى

رغم التعاقدات الضخمة والتغييرات التي شهدها الفريق بوصول المدرب تشابي ألونسو، فإن مركز حراسة المرمى لا يزال يمثل أبرز نقطة ضعف.

إعلان

فروبرت سانشيز لم ينجح في إقناع الجميع منذ انضمامه إلى تشيلسي عام 2023، إذ يعد من أكثر حراس الدوري ارتكابا للأخطاء المؤثرة التي أدت إلى تسديدات وأهداف.

أما البلجيكي الشاب مايك بيندرز، فما زال مشروعا للمستقبل، وهو ما يجعل التعاقد مع حارس أساسي أولوية قصوى قبل انطلاق الموسم.

ويدخل كوفنتري موسمه الأول في الدوري الممتاز منذ 25 عاماً، لكنه لا يملك حتى الآن حارسا أساسيا.

ويسعى النادي إلى التعاقد نهائيا مع كارل راشوورث بعد تألقه مع الفريق الموسم الماضي، لكن المفاوضات مع برايتون لم تصل إلى اتفاق.

ويعد راشوورث من أفضل حراس دوري الدرجة الأولى الإنجليزية الموسم الماضي وفقا للإحصاءات المتقدمة، ما يجعل تعويضه أمرا بالغ الأهمية إذا فشلت الصفقة.

أما ليدز فقد تعاقد مع البرازيلي لوكاس بيري من ليون الفرنسي مقابل نحو 15.6 مليون جنيه إسترليني (نحو 20 مليون دولار) أملاً في إنهاء أزمة حراسة المرمى، لكن الصفقة لم تحقق الهدف المنشود.

فقد شارك كارل دارلو، الذي انضم أساسا ليكون بديلا لإيلان ميلييه، في 22 مباراةً بالدوري الموسم الماضي، مقابل 16 مباراةً فقط لبيري، قبل أن يغادر مجانا إلى مانشستر يونايتد، فيما انتهى عقد ميلييه أيضا.

وأصبح بيري، الذي لم يقدم المستوى المنتظر في موسمه الأول، والحارس أليكس كيرنز (33 عاما)، الذي يعود آخر ظهور رسمي له إلى موسم 2023-2024 مع سالفورد سيتي، الخيارين الوحيدين أمام الفريق.

لذلك، يبقى التعاقد مع حارس مرمى جديد أحد أبرز أولويات ليدز قبل انطلاق الموسم.

كريستال بالاس – قلب دفاع

من المتوقع أن يواصل المدرب الجديد بيير ساج الاعتماد على خطة الدفاع الثلاثي، وهو ما يزيد حاجة الفريق إلى قلب دفاع إضافي.

وتراجعت نتائج كريستال بالاس بشكل واضح بعد رحيل مارك غويهي إلى مانشستر سيتي، كما أن رحيلا محتملا لماكسنس لاكروا سيجعل هذا المركز أكثر حاجة إلى التدعيم.

إيفرتون – ظهير أيمن

بانتهاء مشوار القائد شيموس كولمان مع إيفرتون بعد 17 عاما، وجد الفريق نفسه أمام فراغ واضح في مركز الظهير الأيمن، حتى وإن كان اللاعب الإيرلندي قد فقد مكانه الأساسي في المواسم الأخيرة.

كما يُتوقع رحيل ناثان باترسون هذا الصيف، ما يعني أن جيك أوبراين سيكون الظهير الأيمن المتخصص الوحيد في الفريق. لكن كثيرا من جماهير إيفرتون ترى أن المدافع الدولي الإيرلندي لا يملك الديناميكية أو المهارات الفنية التي تؤهله للعب في هذا المركز بصورة مثالية.

واضطر جيمس غارنر أيضا إلى شغل هذا المركز في مناسبات عدة، وهو ما يعكس استمرار الأزمة في الجبهة اليمنى، ويجعل التعاقد مع ظهير أيمن جديد من أولويات النادي قبل انطلاق الموسم.

فولهام – مهاجم صريح

تتمثل الأولوية القصوى لفولهام في تعزيز قوته الهجومية بلاعبين قادرين على تسجيل الأهداف.

فقد سجل راؤول خيمينيز (9 أهداف) وهاري ويلسون (10 أهداف) 19 هدفاً من أصل 43 هدفاً سجلها الفريق في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي (باستثناء الأهداف العكسية)، لكنهما غادرا النادي هذا الصيف في صفقتي انتقال حر.

إعلان

ولم ينجح أي لاعب آخر في تسجيل أكثر من أربعة أهداف بالدوري، بينما اكتفى المهاجم رودريغو مونيز بهدف وحيد طوال الموسم.

ورغم أن النادي يعول على تحسن أرقام رودريغو مونيز، وصامويل تشوكويزي (3 أهداف)، وكيفين (هدف واحد)، فإن الفريق لا يزال بحاجة إلى مهاجمين يمنحانه عمقًا أكبر وحلولًا هجومية أكثر تنوعًا.

وتشير التقارير إلى احتمال انتقال غونزالو غارسيا من ريال مدريد إلى فولهام، إلا أن الفريق يحتاج، بحسب التقديرات، إلى تدعيم خط الهجوم بأكثر من لاعب.

ليفربول – جناح أيمن

برحيل محمد صلاح، فقد ليفربول أحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي، بعدما ترك بصمة استثنائية خلال 9 أعوام في "أنفيلد".

ورغم أن موسمه الأخير لم يكن بمستوى مواسمه السابقة، فإنه أسهم في 22 هدفاً بمختلف المسابقات، وهو رقم يؤكد أن تعويض تأثيره لن يكون مهمة سهلة.

ويأمل ليفربول في العثور على جناح أيمن يجمع بين القدرة على التسجيل وصناعة الفرص، حتى وإن كان من المستحيل تقريبًا إيجاد لاعب يعوض صلاح بالكامل.

وتشير التقارير إلى أن الفرنسي برادلي باركولا يعد أحد الأسماء المطروحة، خاصة أن المدرب أندوني إيراولا يمتلك سجلا جيدا في تطوير الأجنحة أصحاب السرعة والمهارة.

مانشستر سيتي – جناح

عالج المدرب إنزو ماريسكا إحدى الثغرات في تشكيلة مانشستر سيتي بالتعاقد مع إليوت أندرسون، لكن الفريق لا يزال بحاجة إلى جناح جديد يمنحه تنوعًا أكبر في الخيارات الهجومية.

وخلال المراحل الأخيرة من الموسم الماضي، عانى سيتي من نقص واضح في العمق على الأطراف، إذ لم يجد بديلًا بالمستوى المطلوب عندما تراجع أداء أنطوان سيمينيو في فترة حاسمة من الموسم.

كما تراجع مستوى سافينيو في موسمه الثاني بالدوري الإنجليزي، إذ بدأ سبع مباريات فقط وسجل هدفا واحدا، بينما يفضل الاعتماد على فيل فودين وريان شرقي في أدوار أكثر مركزية، ما يجعل تدعيم مركز الجناح أولوية واضحة قبل انطلاق الموسم.

مانشستر يونايتد – لاعب وسط

عزز مانشستر يونايتد خط وسطه بالتعاقد مع أندريه سانتوس ويوري تيليمانس، لكن ذلك لا يكفي لحل جميع مشكلات هذا المركز.

فإذا اعتُبر برونو فرنانديز ومايسون ماونت لاعبي وسط هجومي، فإن خيارات الفريق في وسط الملعب اقتصرت الموسم الماضي على كوبي ماينو وكاسيميرو ومانويل أوغارتي.

ورحل كاسيميرو عن الفريق، فيما كان أوغارتي مرشحًا للمغادرة أيضًا قبل أن يتعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال كأس العالم، ستبعده عن معظم منافسات موسم 2026-2027.

ويرى كثيرون أن يونايتد لا يزال بحاجة إلى لاعب وسط يتمتع بالقوة البدنية والقدرة على افتكاك الكرة، وهي مواصفات لا يوفرها سانتوس أو تيليمانس، ما يجعل التعاقد مع لاعب جديد في هذا المركز ضرورة قائمة.

نيوكاسل يونايتد – ظهير

يصعب حصر احتياجات نيوكاسل في مركز واحد، لكن تدعيم مركزي الظهيرين يبدو الأكثر إلحاحًا، سواء بالتعاقد مع لاعب يجيد اللعب على الجانبين أو إضافة عنصر جديد لكل جهة.

ويملك الفريق ثنائيًا مميزًا في تينو ليفرامينتو ولويس هول، لكن المشكلة تكمن في غياب البدائل، خاصة أن اللاعبين تعرضا لإصابات متكررة في السنوات الأخيرة.

وزادت الأزمة بعد رحيل كيران تريبيير وإميل كرافت ومات تارجيت، بينما لا يعد دان بيرن، البالغ 34 عاماً، خيارًا مثاليًا كبديل في مركز الظهير الأيسر.

أما الخيارات الأخرى فتقتصر على الموهبة الشابة ليو شاهار في الجهة اليمنى وأليكس مورفي، وهو قلب دفاع بالأساس، في الجهة اليسرى، دون ضمان قدرتهما على فرض نفسيهما في الفريق الأول.

نوتنغهام فورست – قلب دفاع

يفترض أن يعوض نوتنغهام فورست رحيل إليوت أندرسون، لكن الأولوية الأخرى تتمثل في تدعيم قلب الدفاع.

إعلان

فالمدرب الجديد أوليفر غلاسنر يعتمد بصورة شبه دائمة على منظومة دفاعية مكونة من 3 مدافعين، وهو الأسلوب الذي طبقه باستمرار خلال فترته مع كريستال بالاس، ومن المتوقع أن ينقله إلى فورست.

ورغم امتلاك الفريق خيارات مثل نيكولا ميلينكوفيتش وموريلو وموراتو وجايير كونيا، إضافة إلى بعض المواهب الشابة، فإنه لا يزال بحاجة إلى مدافع آخر يملك خبرة في اللعب ضمن خط دفاع ثلاثي.

توتنهام – جناح

عندما يستعيد محمد قدوس وديان كولوسيفسكي جاهزيتهما، سيملك توتنهام خيارات جيدة في الجهة اليمنى، لكن الثنائي لم يسافر مع الفريق في جولته التحضيرية إلى نيوزيلندا وأستراليا بسبب الإصابة، وقد لا يكون جاهزًا مع بداية الموسم.

أما في الجهة اليسرى، فلا يملك الفريق سوى ماتيس تيل وويلسون أودوبير، اللذين لم يقدما الإنتاجية المطلوبة الموسم الماضي، إذ اكتفيا معًا بـ 4 أهداف و3 تمريرات حاسمة خلال 55 مباراةً في الدوري الإنجليزي.

ويواصل أودوبير أيضًا التعافي من إصابة خطيرة في الركبة ستبعده عن الأشهر الأولى من الموسم، وهو ما يجعل التعاقد مع جناح جديد، وربما اثنين، من أبرز أولويات النادي اللندني.