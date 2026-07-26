الجزائر تهزم السنغال في افتتاح كأس أفريقيا للسيدات

استهل منتخب الجزائر مسيرته في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للسيدات، بالفوز 2-صفر على منتخب السنغال، اليوم الأحد، في المباراة الافتتاحية للمسابقة القارية، المقامة بالمغرب للمرة الثالثة على التوالي، والتي تتواصل فعالياتها حتى 16 أغسطس/آب المقبل.

وافتتحت مارين دافور التسجيل للمنتخب الجزائري في الدقيقة 42، وقضت ميليسا بيتي على آمال المنتخب السنغالي في إدراك التعادل، بعدما أحرزت الهدف الثاني في الدقيقة 88.

وبذلك، حصل منتخب الجزائر على أول 3 نقاط في مسيرته بالمجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي المغرب وكينيا، اللذين يلعبان في وقت لاحق من مساء اليوم، في الجولة الافتتاحية للبطولة، في حين بقي منتخب السنغال بلا رصيد من النقاط.

ويشارك في البطولة 16 منتخبا، وزعت على 4 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل المتصدر والوصيف للأدوار الإقصائية، في حين تصعد المنتخبات الأربعة الأوائل في البطولة لكأس العالم بالبرازيل العام المقبل، ويشارك منتخبان آخران في الملحق العالمي المؤهل للمونديال.