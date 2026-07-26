لاعبة تركل رأس منافستها وتعاقب بالإيقاف 5 سنوات (فيديو)

شهدت بطولة "أوزيبيو البلدية" لكرة الصالات النسائية بولاية سيارا البرازيلية حادثة عنف خطيرة، أسفرت عن فرض عقوبة رادعة بإيقاف لاعبة مدة خمس سنوات، إثر اعتداء جسدي عنيف على منافستها خلال اللقاء الذي جمع فريقي "آر دي جي سبورت" و"إيه إس ريزنهاس" بالعاصمة فورتاليزا.

وقع الاعتداء في الدقائق الأخيرة من المباراة؛ حيث أظهرت مقاطع الفيديو الصادرة عن البث المباشر فقدان إحدى اللاعبات السيطرة على الكرة أثناء هجمة مرتدة، لتقوم عقب استعادة المنافسة للكرة بركلها مرتين متتاليتين في الرأس بقوة.

أسفر الاعتداء عن سقوط اللاعبة المعتدى عليها أرضًا دون حراك عدة لحظات، مما استدعى الدخول الفوري للطاقم الطبي للسيطرة على الموقف وتقديم الإسعافات الأولية. وأكدت الفحوص الطبية الاحترازية اللاحقة استقرار حالة اللاعبة وزوال خطر الإصابة.

قرارات حاسمة وموقف رسمي

عقب مراجعة شريط المباراة وتحليل تقرير الحكم، اتخذت رابطة كرة الصالات المحلية والجهات المنظمة عقوبة انضباطية مشددة، تقضي بإيقاف اللاعبة المعتدية مدة خمس سنوات عن المشاركة في أي بطولة تنظمها المؤسسة.

وأصدرت بلدية "أوزيبيو" بيانا شديد اللهجة أدانت فيه السلوك غير الرياضي، وجاء فيه: "لا نتسامح مع أعمال العنف؛ فنحن نؤمن بأن الرياضة أداة لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع. نؤكد تلقي اللاعبة المصابة للرعاية الطبية الفورية واستمرار متابعة حالتها صحيا".

أثارت الواقعة التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع موجة استنكار عارمة، أدت إلى إعادة فتح النقاش في الأوساط الرياضية البرازيلية حول العنف في الملاعب وضرورة فرض عقوبات صارمة لحماية السلامة البدنية للرياضيين.