رياضة|كأس العالم 2026|مصر

بطل أسكتلندا يسعى لضم نجم منتخب مصر بعد تألقه في المونديال

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Argentina v Egypt - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 7, 2026 Argentina's Lionel Messi in action with Egypt's Haissem Hassan IMAGN IMAGES via Reuters/Dale Zanine
هيثم حسن (رقم 12) يتصدى لميسي قائد الأرجنتين (رويترز)
Published On 26/7/2026
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آخر تحديث: 22:54 (توقيت مكة)

يواصل نادي سيلتيك غلاسكو، حامل لقب الدوري الأسكتلندي لكرة القدم، مساعيه الحثيثة لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، واضعا الجناح الدولي المصري هيثم حسن، لاعب فريق ريال أوفييدو الإسباني على رأس قائمة أهدافه.

ورغم الرغبة القوية للنادي الأسكتلندي في إتمام الصفقة، أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لشبكة "سكاي سبورتس" (Sky Sports) الإخبارية، اليوم الأحد، بأن إدارتي الناديين لم تتوصلا حتى الآن إلى اتفاق نهائي بشأن تفاصيل انتقال اللاعب.

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وتسعى إدارة سيلتيك لاستغلال وضعية اللاعب (24 عاما) مع ناديه الإسباني؛ إذ لم يتبقَّ في عقده مع ريال أوفييدو سوى عام واحد فقط، وهو ما قد يشكّل ورقة ضغط لتسهيل عملية الانتقال، خاصة بعد هبوط الفريق الإسباني مؤخرا إلى دوري الدرجة الثانية.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Argentina v Egypt - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 7, 2026 Egypt's Haissem Hassan fouls Argentina's Nicolas Tagliafico to concede a penalty REUTERS/Paul Childs
هيثم حسن (يسار) تألق مع منتخب مصر في كأس العالم 2026 (رويترز)

تألق هيثم حسن المونديالي

وتأتي رغبة بطل أسكتلندا في التعاقد مع هيثم حسن بعد المستويات المميزة التي قدمها مع منتخب مصر في كأس العالم الأخيرة 2026، التي استضافتها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقد لفت الجناح الشاب الأنظار بشدة خلال المونديال، حيث ساهم بدور بارز ومؤثر في تألق "الفراعنة" بعد تخطي دور المجموعات والتأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ المشاركات المصرية بكأس العالم، وخاصة أمام الأرجنتين بثُمن النهائي، مما رفع من أسهمه في سوق الانتقالات الصيفية وجعله مطلبا لعدة أندية أوروبية.

المصدر: الألمانية

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