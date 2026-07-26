صفقات مدوية ورحيل أسماء بارزة في افتتاح ميركاتو الدوري السعودي

شهدت الأيام الثلاثة الأولى من فترة الانتقالات الصيفية رسميا في دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2026-2027 والممتدة من 22 يوليو/تموز وحتى 6 سبتمبر/أيلول المقبل، نشاطا ملحوظا للخمسة الكبار: الهلال والنصر والأهلي والاتحاد والشباب بهدف إعادة ترتيب أوراقهم للوصول إلى أفضل قدرة تنافسية ممكنة في الموسم الجديد.

وشهد نادي النصر حامل اللقب مغادرة الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، وإعارة الكولومبي جون دوران إلى بنفيكا البرتغالي دون إبرام صفقات جديدة حتى الآن.

في المقابل، تعاقد الهلال مع عبد الله العنزي وصبري دهل والحارس محمد العويس وحمد الصرنوخ ونواف الحبشي، والجناح الهولندي كريسينسيو سامرفيل؛ بينما غادر كل من المهاجم عبد الله رديف، والمدافع محمد القحطاني متوجها إلى القادسية، والحارس أحمد أبو رأسين، والمهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو متوجها إلى أياكس أمستردام الهولندي، إضافة إلى إعارة المهاجم عبد الكريم دارسي إلى نادي أبها.

تعاقدات الأهلي

أما في النادي الأهلي، فتعاقد الراقي مع المدافع الغامبي أبو بكر كينتيه، والمدافع مشعل المطيري، ولاعب الوسط الأرميني إدوارد سبيرتسيان، والجناح البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو، ونايف مسعود؛ وشهد الفريق مغادرة الثنائي البارز المتمثل في لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسيه والجناح الجزائري رياض محرز.

نشاط الاتحاد

وفي نادي الاتحاد، اقتصرت التعاقدات على ضم راكان كعبي، في حين رحل المهاجم الكولومبي ريكاردو كارابايو إلى ساراييفو البوسني، وانتقل لاعب الوسط عوض الناشري إلى صفوف الشباب، ورفقته عبد العزيز البيشي.

ثورة في نادي الشباب

وفي نادي الشباب, استعاد الفريق جهود الجناح البرتغالي دانييل بودينس بعد انتهاء إعارته من أولمبياكوس اليوناني، وضم رسميا لاعب الوسط عوض الناشري، إلى جانب تجديد إعارة علي الأسمري من نيوم؛ بينما رحل المغربي عبد الرزاق حمد الله إلى التعاون، وحارس المرمى الأوكراني هورهي بوشتشان إلى بوليسيا جيتومير الأوكراني، بالإضافة إلى انتهاء إعارات كل من الإسباني أوناي هيرنانديز، وسعد بالعبيد وعبد العزيز العثمان وفواز الصقور وعلي البليهي، وهارون كمارا، فضلا عن انتقال نواف الصعدي إلى صفوف الخليج.