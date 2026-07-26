أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي وفقا للتضخم والقيمة السوقية

كشفت دراسة حديثة أجراها موقع "فالوبال" المتخصص في التحليلات المالية الرياضية، عن القائمة المحدثة لأغلى صفقات البيع في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعديل قيمتها المالية وفقا لمعدلات التضخم وتراكم القيمة السوقية في عالم كرة القدم.

وأظهرت الدراسة أن صفقات الصيف الحالي الخيالية مثل انتقال مورغان روجرز، وإليوت أندرسون، وساندرو تونالي بتجاوزهم حاجز الـ117 مليون يورو (نحو 126 مليون دولار) لا تزال بعيدة كل البعد عن القيمة الحقيقية للانتقالات التاريخية التي شهدتها العقود الماضية.

استحوذ نادي ريال مدريد على 4 صفقات من أصل أغلى 10 صفقات تاريخية، ما يعكس قدرته القوية عبر العقود على استقطاب أبرز نجوم الدوري الإنجليزي.

كما تعتبر صفقة انتقال ألان شيرر عام 1996 أغلى صفقة بين ناديين إنجليزيين من حيث القيمة الشرائية الفعلية اليوم.

قائمة أغلى 10 صفقات البيع في تاريخ الدوري الإنجليزي (معدلة للتضخم باليورو)

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو (من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد عام 2009)

القيمة الأصلية وقت الصفقة: 93.6 مليون يورو (80 مليون جنيه إسترليني) (نحو 101 مليون دولار)

القيمة الحقيقية اليوم بعد التضخم: 341.6 مليون يورو (292 مليون جنيه إسترليني) (نحو 369 مليون دولار)

2- البلجيكي إيدين هازارد (من تشلسي إلى ريال مدريد عام 2019)

القيمة الأصلية وقت الصفقة: 175.5 مليون يورو (150 مليون جنيه إسترليني شاملا الحوافز) (نحو 190 مليون دولار)

القيمة الحقيقية اليوم بعد التضخم: 286.65 مليون يورو (245 مليون جنيه إسترليني) (نحو 310 ملايين دولار)

3- الإنجليزي ألان شيرر (من بلاكبيرن روفرز إلى نيوكاسل يونايتد عام 1996)

القيمة الأصلية وقت الصفقة: 17.55 مليون يورو (15 مليون جنيه إسترليني) (نحو 19 مليون دولار)

القيمة الحقيقية اليوم بعد التضخم: 278.46 مليون يورو (238 مليون جنيه إسترليني) (نحو 301 مليون دولار)

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4- الفرنسي نيكولا أنيلكا (من أرسنال إلى ريال مدريد عام 1999)

القيمة الأصلية وقت الصفقة: 27.5 مليون يورو (23.5 مليون جنيه إسترليني) (نحو 30 مليون دولار)

القيمة الحقيقية اليوم بعد التضخم: 264.42 مليون يورو (226 مليون جنيه إسترليني) (نحو 286 مليون دولار)

5- البرازيلي فيليبي كوتينيو (من ليفربول إلى برشلونة عام 2018)

القيمة الأصلية وقت الصفقة: 166.14 مليون يورو (142 مليون جنيه إسترليني) (نحو 179 مليون دولار)

القيمة الحقيقية اليوم بعد التضخم: 253.89 مليون يورو (217 مليون جنيه إسترليني) (نحو 274 مليون دولار)

6- الإنجليزي بول غاسكوين (من توتنهام هوتسبير إلى لاتسيو عام 1992)

القيمة الأصلية وقت الصفقة: 6.435 مليون يورو (5.5 ملايين جنيه إسترليني) (نحو 7 ملايين دولار)

القيمة الحقيقية اليوم بعد التضخم: 230.49 مليون يورو (197 مليون جنيه إسترليني) (نحو 249 مليون دولار)

7- الهولندي مارك أوفرمارس (من أرسنال إلى برشلونة عام 2000)

القيمة الأصلية وقت الصفقة: 29.25 مليون يورو (25 مليون جنيه إسترليني) (نحو 32 مليون دولار)

القيمة الحقيقية اليوم بعد التضخم: 229.32 مليون يورو (196 مليون جنيه إسترليني) (نحو 248 مليون دولار)

8- الويلزي غاريث بيل (من توتنهام إلى ريال مدريد عام 2013)

القيمة الأصلية وقت الصفقة: 100.62 مليون يورو (86 مليون جنيه إسترليني) (نحو 109 ملايين دولار)

القيمة الحقيقية اليوم بعد التضخم: 224.64 مليون يورو (192 مليون جنيه إسترليني) (نحو 243 مليون دولار)

9- الإنجليزي ستان كوليمور (من نوتنغهام فورست إلى ليفربول عام 1995)

القيمة الأصلية وقت الصفقة: 9.945 مليون يورو (8.5 ملايين جنيه إسترليني) (نحو 11 مليون دولار)

القيمة الحقيقية اليوم بعد التضخم: 209.43 مليون يورو (179 مليون جنيه إسترليني) (نحو 226 مليون دولار)

10- الإنجليزي ريو فرديناند (من ليدز يونايتد إلى مانشستر يونايتد عام 2002)