بينها مباراتان لإسبانيا.. تقرير دولي يرصد رهانات "مشبوهة" في مونديال 2026

رغم تأكيد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن كأس العالم 2026 لم تشهد أي نشاط مشبوه في أسواق الرهانات أو مؤشرات على التلاعب بنتائج المباريات، فإن تقريرا صادرا عن جهة دولية مختصة فتح الباب أمام علامات استفهام جديدة حول بعض أحداث البطولة.

وكشفت مجموعة كوبنهاغن، وهي هيئة دولية تعمل على مكافحة التلاعب بالمنافسات الرياضية تحت إشراف مجلس أوروبا، عن إصدار سبعة إشعارات صفراء خلال البطولة، في إطار عملية مراقبة شملت المباريات الـ104 للمونديال بالتعاون مع مجموعة النزاهة التابعة للفيفا.

وتصنف هذه الإشعارات ضمن مستوى التحذير المرتفع قليلا، ولا تعني بالضرورة وجود تلاعب مثبت، لكنها تشير إلى وجود مجموعة من المؤشرات التي تستحق المتابعة، مثل التحولات غير المبررة في أسعار الرهانات، أو شائعات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو معلومات من مصادر مختلفة.

طرد زواني في مباراة الافتتاح تحت المجهر

ووفقا لما نقلته صحيفة ذا أتلتيك (The Athletic) عن مصادر مطلعة على التقرير، فإن أولى الحالات التي أثارت الانتباه كانت البطاقة الحمراء التي تلقاها الجنوب أفريقي ثيمبا زواني خلال مباراة افتتاح كأس العالم أمام المكسيك. وخسر منتخب جنوب أفريقيا المباراة بنتيجة 2-0، لكن توقيت الطرد والظروف المحيطة به دفعت الجهات المختصة إلى إصدار أول إشعار تنبيهي خلال البطولة.

قضية بالوغون.. الرهان الذي أثار علامات استفهام

كما عادت قضية مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوغون إلى الواجهة، بعدما تحولت إلى واحدة من أكثر ملفات البطولة إثارة للجدل. وكان اللاعب قد تعرض للطرد أمام البوسنة والهرسك، ما كان يعني غيابه عن مباراة ثمن النهائي أمام بلجيكا بسبب الإيقاف.

لكن قبل مواجهة بلجيكا، ظهر سوق مراهنات على منصة التنبؤ بالعملات المشفرة بوليماركت (Polymarket) يتيح الرهان على سؤال: "هل سيلعب بالوغون ضد بلجيكا؟".

واعتبرت هذه المعلومة مثيرة للريبة، خصوصا أن فتح هذا السوق جاء في وقت كان فيه غياب اللاعب يبدو مؤكدا، قبل أن ترفع لجنة الانضباط التابعة للفيفا الإيقاف عنه بشكل مفاجئ في 5 يوليو/تموز، بعد تدخلات سياسية أثارت جدلا واسعا.

مباراتان لإسبانيا ضمن قائمة المتابعة

ولم تقتصر الشبهات على منتخبات محددة، إذ أشارت التقارير إلى وجود مباراتين للمنتخب الإسباني ضمن الحالات التي تمت متابعتها.

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الأولى كانت أمام الرأس الأخضر في الجولة الأولى من دور المجموعات، حيث شهدت منصة بوليماركت ضخ نحو 4.8 ملايين دولار على نتيجة سلبية لإسبانيا، سواء بالتعادل أو الخسارة، قبل المباراة التي انتهت بالتعادل 0-0.

أما المواجهة الثانية فكانت أمام السعودية، والتي فازت فيها إسبانيا 4-0، لكنها شهدت جدلا حول تقنية الفيديو بعد مراجعة استمرت أكثر من ثلاث دقائق لهدف فيران توريس قبل إلغائه.

240 مليار دولار.. حجم قياسي للرهانات

واكتفى التقرير بعرض الحالات الأربع السابقة، أما الإنذارات الثلاثة الأخرى فلم يتم الكشف عن المباريات أو الوقائع المرتبطة بها حتى الآن.

وأكد التقرير أن هذه الإشعارات لا تعني بالضرورة حدوث تلاعب أو جريمة، بل هي علامات تستحق المراقبة مثل تغيرات غير مبررة في أسعار المراهنات، أو معلومات متداولة، أو بلاغات من مصادر مختلفة.

كما أشارت التقارير إلى أن حجم المراهنات في مونديال 2026 بلغ نحو 240 مليار دولار، ما يجعل اكتشاف الأنماط غير الطبيعية أمراً معقداً للغاية.