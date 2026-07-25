مولودية الجزائر تحدد موقفها من عودة النجم يوسف بلايلي

قال مولودية الجزائر الفائز بدوري الدرجة الأولى المحلي لكرة القدم اليوم السبت، إنه توصل إلى اتفاق نهائي مع اللاعب الدولي يوسف بلايلي للانضمام إلى الفريق، بهدف تعزيز تشكيلته للاستحقاقات القادمة.

وغاب بلايلي، الذي لم يجدد تعاقده مع الترجي التونسي، عن تشكيلة الجزائر التي شاركت في كأس العالم الماضية بسبب الإصابة.

وأضاف النادي في بيان على مواقع التواصل: "ينص الاتفاق بين إدارة المولودية وبلايلي على عودة اللاعب إلى صفوف عميد الأندية الجزائرية واللعب تحت ألوانه للموسم الرياضي 2026-2027، وهذا بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المالية ومختلف الجوانب الأخرى، فيما سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ بشكل رسمي مباشرة بعد صدور القرار النهائي من محكمة التحكيم الرياضية حول العقوبة المسلطة على اللاعب واجتياز الفحص الطبي بنجاح".

ورحبت إدارة مولودية الجزائر بعودة بلايلي، لكنها أكدت في الوقت نفسه حرصها على "الحفاظ على مصلحة النادي ومصلحة اللاعب أيضا، ومطالبة كذلك باتباع الإجراءات القانونية بسبب العقوبة المسلطة على اللاعب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، إذ يستحيل قانونيا التوقيع مع لاعب معاقب دوليا و الذي قد يجر النادي إلى عقوبات قاسية".

وشددت إدارة مولودية الجزائر على تمسكها بخدمات اللاعب والتزامها بكل الوعود المدرجة في الاتفاق، وتبقى في انتظار قرار محكمة التحكيم الرياضية، من أجل عودة بلايلي لارتداء ألوان الفريق.

الترجي يغلق ملف بلايلي

ومن جانبها، قالت إدارة الترجي، المنافس في الدوري التونسي الممتاز، في بيان عبر حساب النادي على فيسبوك إنه "بعد استنفاد جميع مراحل التفاوض وانقضاء كافة الآجال التي تم الاتفاق عليها بين مختلف الأطراف، فقد تقرر غلق ملف تجديد عقد يوسف بلايلي بصفة نهائية".

وأضافت أن النادي توصل إلى اتفاق مبدئي مع اللاعب في يونيو حزيران، يقضي بتجديد عقده لمدة سنتين إضافيتين، في إطار حرص النادي على المحافظة على ركائز الفريق وضمان استقراره الفني.

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وأشار الترجي إلى أنه أوفى بكافة التزاماته الأخلاقية والمالية والإدارية والقانونية تجاه اللاعب، وقدم عرضا يحافظ على أجره السابق مع تسوية مستحقاته، إضافة إلى توفير كل الوثائق اللازمة لدعم ملفه أمام محكمة التحكيم الرياضية فيما يتعلق بالعقوبة الموقعة عليه من الفيفا.

وأكد النادي أن بلايلي لم يحضر في المواعيد المتفق عليها لإجراء الفحوصات الطبية والتوقيع على عقد التجديد لمدة عامين إضافيين، ليقرر غلق ملف تجديد عقد اللاعب بصفة نهائية.