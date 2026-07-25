وفاة عامل في معقل برشلونة الجديد.. وتحقيق رسمي لكشف الملابسات

شهد مشروع تطوير ملعب "كامب نو"، معقل نادي برشلونة، أول حادث عمل مميت منذ انطلاق أعمال التجديد، بعدما توفي عامل يبلغ من العمر 54 عامًا أثناء أداء مهامه داخل موقع البناء، ووفقًا لبيان صادر عن شرطة كتالونيا، تلقت السلطات بلاغًا عن الحادث، لتنتقل على الفور فرق الشرطة والإسعاف إلى موقع المشروع.

وأوضحت الشرطة أن العامل تعرض لحادث أثناء عمله داخل موقع البناء، ما أدى إلى وفاته رغم محاولات فرق الطوارئ لإنقاذه، وباشرت وحدة التحقيق التابعة لشرطة كتالونيا إجراءاتها لكشف ملابسات الواقعة، كما تم إخطار قاضي التحقيق ووزارة العمل والتجارة، وفق الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحوادث.

أول حادث منذ انطلاق المشروع

ويعد الحادث أول واقعة وفاة في مشروع إعادة تطوير ملعب "كامب نو" منذ انطلاق أعمال التجديد الشاملة في الأول من يونيو 2023، والتي يشارك فيها آلاف العمال ضمن أحد أكبر مشاريع تطوير الملاعب في أوروبا، وخلال الأشهر الماضية، أنجزت فرق العمل الهيكل الرئيس للمدرج الثالث، فيما تواصل تنفيذ المراحل المتبقية، ومن بينها إنشاء الحلقة الداعمة لسقف الملعب الجديد.

ورغم الحادث، تستمر أعمال تطوير الملعب وفق الجدول المقرر، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق الرسمي، الذي سيحدد أسباب الحادث وما إذا كانت هناك أي مخالفات تتعلق بإجراءات السلامة داخل موقع العمل.