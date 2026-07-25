قادما من مرسيليا.. هامبورغ يحسم صفقة مجانية بضم موهبة مغربية

أعلن نادي هامبورغ المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة تعاقده ⁠⁠مع لاعب الوسط ⁠⁠المغربي المولود في فرنسا بلال ندير في صفقة انتقال مجاني قادماً من أولمبيك مرسيليا، بعقد طويل الأمد.

وقال كلاوس كوستا، المدير الرياضي للنادي "يملك بلال إمكانات ⁠⁠كبيرة ويتمتع بمهارات فنية عالية. إنه لاعب يبحث دائماً عن الكرة، ويلعب بحيوية كبيرة ويتحرك بذكاء في أنصاف المساحات، ما يمكنه من تغيير إيقاع المباراة وربط خطوط الفريق ببعضها. وفي ⁠⁠الوقت ذاته، يعمل بجد ويلتزم بواجباته الدفاعية عند فقدان الكرة".

وأضاف "رغم صغر سنه، اكتسب بلال خبرة جيدة، وهو مستعد لاتخاذ الخطوة التالية في مسيرته. نحن واثقون من قدرته على إحداث تأثير فوري في الفريق، كما نؤمن بأن لديه الكثير ليقدمه مستقبلاً. ونتطلع إلى مساعدته على مواصلة التطور مع هامبورغ".

وأشار ‌‌كوستا إلى أن ندير (22 عاماً) سيرتدي القميص رقم 4 مع النادي الألماني.

وأمضى ندير الأعوام الخمسة الماضية في مرسيليا، واجتاز الفحص الطبي بنجاح قبل التحاقه بمعسكر هامبورغ الإعدادي في النمسا.

وقالت كاثلين كروغر، عضو مجلس الإدارة، من دون الكشف عن مدة العقد "بلال لاعب متعدد المواهب ويجيد شغل أكثر من مركز في خط الوسط، ما يمنحنا مرونة أكبر في هذا الجانب من الملعب ويضيف جودة وعمقاً إلى التشكيلة.

كما يتمتع بشخصية هادئة ويستمتع ⁠⁠بكرة القدم بوضوح، ويتناسب تماماً مع أسلوب لعبنا والقيم التي ⁠⁠نمثلها. نحن سعداء باختياره الانضمام إلى مشروعنا، ونرحب به في هامبورغ".

من أكاديمية نيس إلى الفريق الأول لمرسيليا

ولد بلال في مدينة نيس الفرنسية في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2003، وتدرج في الفئات السنية لنادي نيس قبل انتقاله ⁠⁠من فريق تحت 19 عاماً إلى الفريق الرديف لأولمبيك مرسيليا في صيف 2021.

وبعد عامين، صعد إلى الفريق الأول وخاض أول مباراة ⁠⁠له في سبتمبر/أيلول 2023. وخلال مسيرته مع مرسيليا، شارك ⁠⁠في 53 مباراة رسمية، سجل خلالها هدفين وصنع خمسة أهداف. ومن بين تلك المباريات أربع مواجهات في دوري أبطال أوروبا ومباراتين في الدوري الأوروبي.

إعلان

ورغم ولادته في فرنسا، تلقى ندير أول استدعاء إلى منتخب المغرب الأول في مارس/آذار ‌‌2025، وهو منتخب بلد والده، لكنه لم يشارك في المباراتين أمام النيجر وتنزانيا، ولا يزال ينتظر ظهوره الدولي الأول.

وسبق لندير تمثيل منتخب المغرب تحت 23 عاماً، إلى جانب عدة ‌‌منتخبات فرنسية ‌‌للفئات السنية.

وقال اللاعب لموقع هامبورغ عقب توقيع العقد "السعادة لا تسعني بالانضمام إلى هامبورغ. لا أطيق الانتظار للقاء جماهير النادي والدفاع عن ألوان الفريق"، قبل أن يتوجه مباشرة إلى التدريبات.