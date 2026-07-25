شاهد.. هالاند يحتفل برقصة "الفايكنغ" في زفاف دوناروما

عقب أيام قليلة من إسدال الستار على منافسات بطولة كأس العالم 2026، خطف النجم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند الأضواء عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث ظهر في مقطع فيديو واسع الانتشار وهو يحتفل بعفوية كاملة خلال حفل زفاف زميله وصديقه، حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

ولفت هداف مانشستر سيتي الأنظار خلال حفل أسطوري أُقيم في جنوب إيطاليا، بعدما تقمص دور "قائد الأوركسترا"؛ إذ وقف يقرع الطبل بإيقاع حماسي ليقود رقصة "احتفالية الفايكنغ" التي اشتهر بها المنتخب النرويجي في المونديال، وسط تفاعل واسع من الحضور ورجال الصحافة والمشاهير.

رقصة الفايكنغ

وأظهر الفيديو -الذي بلغت مدته نحو 30 ثانية- عددا من نجوم كرة القدم والمدعوين وهم يجلسون على الأرض في صفوف متوازية، ويحاكون حركات التجديف الجماعي على متن سفن الفايكنغ التاريخية، متناغمين مع كل ضربة طبل يقرعها المهاجم النرويجي.

وتأتي هذه اللقطة بعد مسيرة استثنائية قدمها هالاند مع المنتخب النرويجي في مونديال 2026، والتي شهدت تأهلا تاريخيا وإقصاء منتخبات كبرى كالبرازيل، حيث شكلت صيحة "التجديف" العلامة المسجلة للجماهير النرويجية في المدرجات الأمريكية، قبل أن ينضم إليها اللاعبون عقب المباريات.