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مانشستر سيتي يؤمن مستقبله الدفاعي بتجديد عقد خوسانوف

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BOURNEMOUTH, ENGLAND - MAY 19: Abdukodir Khusanov of Manchester City during the Premier League match between Bournemouth and Manchester City at Vitality Stadium on May 19, 2026 in Bournemouth, England. (Photo by Michael Steele/Getty Images)
الأوزبكي خوسانوف يواصل مسيرته الناجحة مع مانشستر سيتي (غيتي)
Published On 25/7/2026

مدد المدافع الدولي الأوزبكي عبد القادر خوسانوف عقده مع مانشستر سيتي لخمسة أعوام، وفق ما أعلن السبت وصيف بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وساهم خوسانوف الموسم الماضي في قيادة سيتي لإحراز لقب مسابقتي الكأس وكأس الرابطة المحليتين، إضافة إلى إنهاء الدوري الممتاز في المركز الثاني خلف أرسنال، وذلك بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي قرر الرحيل عن النادي بعد مشوار دام 10 أعوام.

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وانضم قلب الدفاع الدولي البالغ 22 عاما إلى سيتي في يناير/كانون الثاني 2025 قادماً من لنس الفرنسي.

وخاض خوسانوف 30 مباراة دولية مع منتخب أوزبكستان، وشارك هذا الصيف في المغامرة الأولى على الإطلاق لبلاده في كأس العالم حيث لعب جميع المباريات الثلاث في المجموعة الحادية عشرة.

وقال خوسانوف: "هذا يوم رائع بالنسبة لي ولعائلتي. أنا سعيد جدا بتمديد بقائي مع سيتي. استمتعت بكل دقيقة منذ وصولي إلى مانشستر، وأشعر أني أتطور وأتعلم كثيرا كلاعب".

وتابع: "أمامي الآن تحد جديد، متمثل بإقناع (المدرب الجديد الإيطالي) إنزو ماريسكا وجهازه الفني، وضمان وجودي بشكل منتظم في الفريق. أنا مصمم على تحقيق ذلك".

وأصبح خوسانوف ثاني لاعب من سيتي هذا الأسبوع يجدد ارتباطه بالنادي لفترة طويلة، بعد المهاجم الإنجليزي فيل فودن الذي وقع عقدا جديدا يمتد لأربعة أعوام.

وقال مدير كرة القدم في سيتي، البرتغالي هوغو فيانا: "كنا سعداء جدا ومعجبين بالتطور الذي أظهره عبد القادر خوسانوف منذ وصوله إلى إنجلترا. نحن نراه ينمو ليصبح شابا رائعا ومدافعا مميزا، لكننا نعلم أن هذه مجرد البداية".

وأردف: "قدراته البدنية والفنية من أعلى مستوى، ويمتلك كل المقومات اللازمة ليصبح قلب دفاع من الطراز العالمي"، معتبرا أن "بعمر الثانية والعشرين فقط، أفضل سنواته لا تزال أمامه، وإمكانية تطوره بشكل أكبر واضحة للجميع".

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المصدر: الفرنسية

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