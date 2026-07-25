أرسنال يتطلع لتعزيز خطه الهجومي بنجم ريال مدريد

يدرس نادي أرسنال الإنجليزي التعاقد مع جناح ريال مدريد فينيسيوس جونيور إذا لم يجدد عقده مع ريال مدريد.

ويتبقى لفينيسيوس جونيور 12 شهرا في عقده بعد ثمانية مواسم قضاها بين أسوار البرنابيو، ولم يحرز أي تقدم يُذكر في مفاوضات التجديد.

انضم فينيسيوس جونيور إلى ريال مدريد عام 2018 قادما من فلامنغو، وخاض 375 مباراة، مسجلا 128 هدفا و100 تمريرة حاسمة.

وذكرت صحيفة "ذا أثلتيك" (The Athletic) أن الدولي البرازيلي يُعتبر من أبرز المرشحين للانضمام إلى بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لتعزيز خط هجومه. ومع ذلك، لا يزال الاهتمام في مراحله الأولى، ولا يوجد ما يضمن إتمام الصفقة.

غموض

لم تُجرَ أي مفاوضات رسمية بين الناديين حتى الآن، لكن الفكرة تحظى بموافقة جميع المستويات داخل أرسنال.

عزز أرسنال خياراته الهجومية في الأجنحة مؤخرا بضم اليوناني خريستوس تزوليس عقب رحيل البلجيكي لياندرو تروسارد، بينما لا يزال الغموض يكتنف مستقبل البرازيلي غابرييل مارتينيلي.

ويدخل عهد المدرب ميكيل أرتيتا في أرسنال مرحلة إعادة هيكلة جذرية للفريق للحفاظ على مكانته كمنافس على اللقب. بعد انتقال لياندرو تروسارد إلى بشكتاش، جاء اسم غابرييل مارتينيلي ليفاجئ الجميع بانضمامه إلى قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل.

وتُعد مساعي "الغانرز" لضم فينيسيوس إشارة قوية وعالية السقف على طموحات النادي المنافس على الألقاب المحلية والقارية.

تألق فينيسيوس خلال كأس العالم هذا الصيف، حيث شارك في جميع مباريات البرازيل الخمس وسجل أربعة أهداف قبل أن يخسر فريق المدرب كارلو أنشيلوتي أمام النرويج في دور الـ16.

وسجل البرازيلي 22 هدفا في جميع المسابقات مع ريال مدريد في موسم 2025-2026، حيث أنهى الفريق الموسم الثاني على التوالي خالي الوفاض، محتلا المركز الثاني في الدوري الإسباني بفارق ثماني نقاط عن برشلونة.