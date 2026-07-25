بالفيديو.. سقوط مروع يوقف نهائي الجمباز في ألعاب الكومنولث

تعرض لاعب منتخب إنجلترا للجمباز غابرييل لانغتون لإصابة خطيرة إثر سقوط مروع خلال نهائي منافسات الفرق في دورة ألعاب الكومنولث مساء الجمعة 24 يوليو/ تموز.

وكان لانغتون (19 عاماً) يؤدي محاولته الأخيرة على جهاز العقلة، عندما أخفق في الإمساك بالقضيب المعدني على ارتفاع يقارب ثلاثة أمتار، ليسقط مباشرة على رأسه فوق بساط الهبوط في مشهد أثار صدمة الحاضرين.

وتوقفت المنافسات فوراً، فيما هرع الفريق الطبي لتقديم الإسعافات العاجلة للاعب، قبل تثبيت رأسه ورقبته ووضعه على نقالة ونقله إلى المستشفى وسط تصفيق حار من الجماهير في غلاسكو.

قال مسؤولون في الفريق إن لاعب الجمباز الإنجليزي غابرييل لانغتون كان واعيا ويتحدث مع الأطباء، وأضافو في بيان "نحن ممتنون للفرق الطبية التي استجابت على الفور لتقديم المساعدة".

ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، كان لانغتون واعياً بعد الحادث، وقادراً على تحريك ذراعيه وساقيه، كما كان يتحدث مع الأطباء أثناء تلقيه العلاج. وأشارت التقارير لاحقاً إلى أن حالته مستقرة.

وبعد توقف دام نحو 20 دقيقة، استؤنفت المنافسات، حيث أكمل زميله لوك وايتهاوس المشاركة بدلاً منه في الجولة الأخيرة.

وقال وايتهاوس عقب انتهاء المنافسات: "بحسب ما سمعناه، فهو بخير. الجمباز رياضة خطيرة للغاية، وهذه الحوادث تذكرنا دائماً بحجم المخاطر التي يواجهها الرياضيون"

وكان لانغتون قد انضم إلى تشكيلة منتخب إنجلترا هذا الأسبوع بديلاً للبطل الأولمبي ثلاث مرات ماكس ويتلوك، الذي كان يعمل محللاً للمباراة عبر شبكة TNT Sports وقت وقوع الحادث.

ووصف ويتلوك ما حدث قائلاً: "كان سقوطاً مروعاً على جهاز العقلة. انفلتت يداه معاً من القضيب، وهو أمر نادر في مثل هذه الحركات، ثم سقط على رأسه من ذلك الارتفاع. كان مشهداً صعباً للغاية، وشعرت بأن أجواء الصالة تغيرت بالكامل. عندما يحدث أمر كهذا في أي رياضة، تتغير الأجواء ويُدرك الجميع ما هو أهم من النتائج".

إعلان

وعلى صعيد المنافسات، توج منتخب كندا بالميدالية الذهبية في نهائي الفرق للرجال، بينما حصلت إنجلترا على الفضية، وأستراليا على البرونزية.