على متن شاحنة إطفاء.. استقبال حاشد لمهاجم الأرجنتين في مسقط رأسه (فيديو)

حظي نيكولاس غونزاليس، مهاجم المنتخب الأرجنتيني، باستقبال جماهيري حافل في مدينة إسكوبار التابعة لمقاطعة بوينس آيرس الأرجنتينية، عقب عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026 التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها اللاعب وناشطون عبر إنستغرام، غونزاليس وهو يعتلي سيارة إطفاء مزينة بالأعلام الأرجنتينية، بينما جاب شوارع مسقط رأسه وسط حضور جماهيري كبير وهتافات احتفالية.

وأفادت وسائل إعلام أرجنتينية بأن السكان المحليين والسلطات المحلية، إلى جانب عدد من قدامى محاربي حرب الفوكلاند، شاركوا في استقبال اللاعب احتفاء بمشاركته في المونديال.

كما التقى غونزاليس بالجماهير، ووقع على قمصان المنتخب الأرجنتيني، قبل أن يتسلم قميصا تذكاريا من نادي طفولته أتلتيكو إسكوبار، تكريما لمشاركته المونديالية.

وجاء هذا الاستقبال رغم خسارة المنتخب الأرجنتيني لقب كأس العالم، بعد سقوطه أمام إسبانيا بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب نيوجيرسي بالولايات المتحدة.