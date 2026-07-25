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ضربة قاضية في 28 ثانية.. لاعب كرة قدم سابق يكتسح حلبات الملاكمة (فيديو)

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PATTAYA, THAILAND - JULY 23: Simon Ibekwe weighs in ahead of his Heavyweight fight against Daniel Baer during the Tyson Fury v Mariusz Wach weigh in at LAY Beach Club on July 23, 2026 in Pattaya, Thailand. (Photo by Thananuwat Srirasant/Getty Images)
سايمون إيبيكوي خلال مراسم الوزن الرسمية للنزال المرتقب في الوزن الثقيل (غيتي)
Published On 25/7/2026

خطف الملاكم البريطاني سايمون إيبكوي، لاعب كرة القدم السابق، الأضواء بعدما حقق واحدا من أسرع وأعنف الانتصارات بالضربة القاضية هذا العام، إثر إسقاط منافسه الألماني دانييل باير بعد 28 ثانية فقط من بداية النزال.

وجاء الفوز خلال المواجهة التي أقيمت مساء الجمعة في مدينة باتايا التايلاندية، ضمن النزالات التمهيدية لمواجهة البريطاني تايسون فيوري والبولندي ماريوس فاخ على حلبة "ماكس مواي تاي".

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ورغم أن المواجهة بدت متكافئة على الورق بين الملاكمين في الوزن الثقيل، فإن إيبكوي أنهى النزال سريعا بعدما وجه لكمة يمينية قوية أصابت ذقن منافسه، ليسقط الأخير أرضا على وجهه، ما دفع الحكم إلى إيقاف النزال فورا.

وقال إيبكوي بعد فوزه: "أولا، أود أن أحمد الرب ومخلصي يسوع المسيح… المسيح هو الملك. كما أشكر كل من حضر".

وأضاف: "أعلم أن تايسون فيوري كان النزال الرئيسي، لكن خمنوا ماذا؟ أنا أصبحت الحدث الرئيسي الآن".

وتابع: "ابتعدت عن الحلبة لأكثر من عام، وكان بداخلي كثير من الإحباط، وربما ظهر ذلك في هذا النزال. دانييل ملاكم جيد، ويمتلك خبرة تضاعف خبرتي، لكن لدي فريق رائع يقف خلفي".

وأردف: "الكلام سهل. دانييل قال إنه سريع، لكنني أعلم أنني سريع أيضا، وكل من تدرب معي يعرف ما أستطيع فعله، وأعتقد أن الجميع يعرفني الآن".

من ملاعب الكرة إلى حلبات الملاكمة

رفع إيبكوي، البالغ من العمر 30 عاما والمنحدر من مدينة ريدتش الإنجليزية، رصيده إلى 7 انتصارات متتالية في مسيرته الاحترافية، بينها 4 انتصارات بالضربة القاضية.

وقبل احتراف الملاكمة، بدأ إيبكوي مسيرته لاعبا لكرة القدم، وخضع لاختبارات مع ناديي وست هام يونايتد وإيفرتون خلال فترة الشباب، قبل أن يواصل مشواره في أندية الهواة وشبه المحترفين.

لكن شغفه بالملاكمة قاده إلى تغيير مساره الرياضي، حيث خاض 21 نزالا في فئة الهواة، وأحرز عدة ألقاب إقليمية، من بينها بطولة وست ميدلاندز (West Midlands) مع نادي ستوديو إيه بي سي (ABC) في ريدتش.

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وعقب هذا الفوز، أعلن إيبكوي أنه يتطلع إلى مواجهة منافسين أقوى على الساحة البريطانية، موجها تحديا مباشرا إلى البطل السابق لمنطقة الجنوب جوني فيشر.

المصدر: الصحافة البريطانية

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