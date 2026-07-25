أزمة الـ50 مليون يورو.. كيف يواجه الاتحاد الفرنسي مأزق تعيين زيدان؟

لا تزال مسألة تعيين زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي تثير تساؤلات تتجاوز الجانب الرياضي، إذ قد تضع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أمام أزمة مالية وتسويقية معقدة بسبب تضارب حقوق الرعاية بين شركتي "نايكي" و"أديداس".

ووفقا لتقارير إعلامية فرنسية، من المنتظر أن يعلن الاتحاد الفرنسي رسميا، الثلاثاء المقبل، تعيين زيدان خلفا لديدييه ديشان، إلا أن ملف حقوق الصورة لا يزال يثير كثيرا من علامات الاستفهام داخل أروقة الاتحاد.

ويرتبط زيدان بعقد رعاية تاريخي مع شركة "أديداس" منذ أيامه لاعبا، في حين يرتبط المنتخب الفرنسي بعقد طويل الأمد مع "نايكي" يمتد حتى عام 2034، ويعد أحد أكبر عقود الرعاية في كرة القدم الفرنسية.

وأوضح الصحفي الفرنسي رومان مولينا أن التساؤل الأكبر يتمثل فيما إذا كانت "نايكي" ستتمكن من استغلال صورة زيدان في الحملات الإعلانية الخاصة بالمنتخب، أم أن ارتباطه الحصري بـ"أديداس" سيمنع ذلك، الأمر الذي قد يفرض إعادة التفاوض على بعض بنود عقد الرعاية.

وأضاف مولينا أن تفاصيل عقد زيدان لا تزال محاطة بسرية كبيرة، مشيرا إلى أن عددا محدودا فقط داخل الاتحاد، بينهم الرئيس فيليب ديالو والدائرة القانونية، اطلعوا على بنوده، وهو ما يزيد الغموض بشأن كيفية معالجة الملف.

وتزداد حساسية القضية في ظل الوضع المالي الصعب الذي يعيشه الاتحاد الفرنسي، إذ كشف مولينا أن الاتحاد سجل عجزا ماليا تجاوز 8 ملايين يورو (نحو 8.6 ملايين دولار) خلال العام الماضي، لكنه أشار إلى أن الوضع الحقيقي أكثر تعقيدا بعدما حصل الاتحاد مسبقا على دفعات مالية مقدمة من شركة "نايكي" بلغت نحو 50 مليون يورو (نحو 54 مليون دولار)، مقسمة على دفعتين بقيمة 25 مليون يورو (نحو 27 مليون دولار) لكل منهما، وهي أموال تعد سلفا من قيمة عقد الرعاية وليست إيرادات إضافية.

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ويرى مراقبون أن أي تعديل محتمل في حقوق استخدام صورة زيدان قد يفتح بابا لإعادة التفاوض بين الاتحاد الفرنسي و"نايكي"، في وقت يسعى فيه الاتحاد إلى الحفاظ على استقراره المالي بالتوازي مع بدء حقبة جديدة يقودها أحد أبرز أساطير الكرة الفرنسية.