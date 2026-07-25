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"عنصري ولا يحبني".. ترمب يختار "الأفضل" بين مايكل جوردان وليبرون جيمس

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CHARLOTTE, NC - APRIL 28: LeBron James #6 of the Miami Heat hugs Michael Jordan after defeating the Charlotte Bobcats 109-98 in Game Four of the Eastern Conference Quarterfinals during the 2014 NBA Playoffs at Time Warner Cable Arena on April 28, 2014 in Charlotte, North Carolina. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by Streeter Lecka/Getty Images)
صورة تجمع بين أسطورتي كرة السلة الأمريكية ليبرون جيمس (يمين) ومايكل جوردان عام 2014 (غيتي إيميجز)
Published On 25/7/2026

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نجم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ليبرون جيمس، عندما سئل عما إذا كان جيمس أو مايكل جوردان هو أعظم لاعب في تاريخ اللعبة.

وقال ترامب :" مايكل جوردان صديق لي. ألعب معه الجولف، وهو شخص رائع".

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وأضاف :" أعتقد أن ليبرون ربما يكون عنصريا، أو ربما لا يحب ترامب، لا أعرف. أنا لا أحب سوى الأشخاص الذين يحبونني، لذلك سأختار مايكل جوردان دون تردد".

ولم يوضح ترامب سبب استخدامه وصف "عنصري" بحق ليبرون، الذي أعلن يوم الجمعة أنه سيلعب مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في الموسم المقبل، والذي سيكون موسمه الرابع والعشرين في دوري كرة السلة الأمريكي.

يذكر أن جيمس (41 عاما) توج بلقب دوري كرة السلة الأمريكي أربع مرات، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري وأفضل لاعب في النهائيات أربع مرات.

وكان جيمس من أبرز المنتقدين لترامب خلال فترتي رئاسته، كما دعم مرشحي الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية السابقة، ووصف ترامب في عام 2017 بأنه "أحمق" عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية الجدل بشأن دعوات البيت الأبيض لأبطال دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

ورد ترامب بعد عام عبر المنصة نفسها قائلا :"أجريت مقابلة مع ليبرون جيمس بواسطة أغبى رجل في التلفزيون، دون ليمون. لقد جعله يبدو ذكيا، وهذا ليس بالأمر السهل".

المصدر: الألمانية

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