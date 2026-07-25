في سن الـ 41.. ليبرون جيمس يهرب من الاعتزال ويختار محطته الأخيرة

بدأ النجم الأمريكي ليبرون جيمس فصلًا جديدًا في مسيرته الاحترافية، بعدما توصل إلى اتفاق للانضمام إلى فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بعقد يمتد لعامين، لينهي بذلك أسابيع من التكهنات حول مستقبله بعد رحيله عن لوس أنجلوس ليكرز، وبحسب ما أوردته شبكة "إي إس بي إن" نقلًا عن الرئيس التنفيذي لشركة إدارة أعمال اللاعب ريتش بول، فإن العقد تبلغ قيمته ثمانية ملايين دولار، ويتضمن بندًا يمنح الطرفين خيار التمديد.

وأعلن جيمس قراره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه سيكون "قراره الأخير"، وذلك بعد أن فكر بجدية في اعتزال كرة السلة.

وقال جيمس :"أؤمن بأنني أستطيع المساعدة في تحويل فيلادلفيا سفنتي سيكسرز إلى فريق بطل، وأنا متحمس للغاية لخوض هذه التجربة مع جماهير جديدة وبدء هذه الرحلة الرائعة للمرة الأخيرة".

وأوضح جيمس أنه شعر بأنه اكتفى مع نهاية موسمه الثالث والعشرين في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ، وأن ذلك الموسم كان الأخير له مع لوس أنجليس ليكرز.

وأضاف :"كنت مقتنعا إلى حد كبير بأنني خضت مباراتي الأخيرة. وكنت صادقا في المؤتمر الصحفي الأخير عندما قلت إنني بحاجة إلى مراجعة نفسي وتحديد ما إذا كنت ما زلت أحب هذه اللعبة. والحقيقة أنني ما زلت أحبها بشدة، وما زال لدي الكثير لأقدمه".

عودة إلى المنطقة الشرقية

ويمثل انتقال ليبرون عودة إلى المنطقة الشرقية، بعدما أمضى ثمانية مواسم مع لوس أنجلوس ليكرز، حيث ينضم إلى مجموعة من أبرز نجوم فيلادلفيا، يتقدمهم جويل إمبيد وتايريس ماكسي وجايلن براون، ويرى متابعون أن هذه الصفقة تمنح الفريق دفعة قوية في سباق المنافسة على لقب الدوري، خاصة في ظل الخبرة الكبيرة التي يمتلكها ليبرون، إلى جانب العناصر المميزة الموجودة في التشكيلة.

ورغم مكانته التاريخية، وافق ليبرون على عقد بقيمة تعد متواضعة مقارنة بما اعتاد الحصول عليه، وهو ما يمنح فيلادلفيا مساحة أكبر لإدارة ميزانية الفريق والحفاظ على توازن قائمته، في إطار السعي لبناء فريق قادر على المنافسة بقوة، كما يأمل النادي أن يسهم انضمام النجم المخضرم (41 عامًا)، في تغيير موازين المنافسة داخل المنطقة الشرقية خلال الموسم المقبل.

فرصة لكتابة تاريخ جديد

ويملك ليبرون سجلًا استثنائيًا، إذ يعد الهداف التاريخي للدوري الأمريكي للمحترفين، كما توج بجائزة أفضل لاعب أربع مرات، وأحرز لقب البطولة في أربع مناسبات، وسيكون أمامه تحدٍ جديد مع فيلادلفيا، إذ إن قيادته الفريق إلى التتويج باللقب ستجعله أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي للمحترفين يحرز البطولة مع أربعة أندية مختلفة، وهو إنجاز سيضيف صفحة جديدة إلى مسيرته الحافلة بالنجاحات.