رياضة|مصر

بعد 17 عاما في الملاعب.. صخرة دفاع منتخب مصر أحمد حجازي يعلن اعتزاله

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Soccer Football - Africa Cup of Nations - Group D - Egypt v Sudan - Stade Ahmadou Ahidjo, Yaounde, Cameroon - January 19, 2022 Egypt's Ahmed Hegazi in action with Sudan's Yasin Hamed REUTERS/Thaier Al-Sudani
مثل حجازي منتخب مصر في 88 مباراة سجل خلالها هدفين (رويترز)
Published On 25/7/2026

أعلن المدافع المصري الدولي السابق أحمد حجازي اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، مكتفياً بما حققه خلال مسيرته الرياضية.

وكتب حجازي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، بعد انتهاء عقده مع نادي نيوم السعودي بنهاية الموسم الماضي: "اليوم أعلن اعتزالي كرة القدم كلاعب.. وليس اعتزال شغفي وحبي لها".

وأضاف: "شكراً لكرة القدم، على كل لحظة، وكل تحدٍ، وكل ذكرى صنعتها معي"، متابعاً: "رحلتي داخل الملعب انتهت، لكن رحلتي مع كرة القدم مستمرة بنفس الشغف والطموح والإصرار".

محطات في مسيرة حجازي

خاض صاحب الـ35 عاماً مسيرة حافلة استمرت قرابة 17 عاماً، تنقل خلالها بين أبرز الأندية المحلية والعالمية.

انطلق من ناشئي النادي الإسماعيلي وصُعد للفريق الأول عام 2012، ليخوض بعدها تجربة احترافية في إيطاليا مع ناديي فيورنتينا وبيروجيا، قبل أن تعطل إصابة الرباط الصليبي انطلاقته.

عاد إلى مصر عام 2015 مرتدياً قميص النادي الأهلي حتى 2017، ومنه انتقل معاراً إلى وست بروميتش ألبيون الإنجليزي الذي اشترى عقده نهائياً.

NAMANGAN, UZBEKISTAN - FEBRUARY 15: Ahmed Hegazi of Al Ittihad passes the ball during the AFC Champions League Playoff 1st Leg match between Navbahor and Al Ittihad at Markaziy Stadium on February 15, 2024 in Namangan, Uzbekistan. (Photo by Tolib Kosimov/Getty Images)
أحمد حجازي بقميص نادي الاتحاد السعودي (غيتي)‏

في عام 2020، انتقل إلى نادي الاتحاد السعودي في فترة تألق لافتة، ليختتم مسيرته بالانتقال إلى نادي نيوم في عام 2024. وحقق خلال مسيرته عدة ألقاب بارزة، أبرزها:

  • الدوري المصري (مرتان)
  • الدوري السعودي
  • كأس الملك (أو كأس مصر)

مسيرة دولية مشرفة

على المستوى الدولي، مثّل حجازي منتخب مصر في 88 مباراة سجل خلالها هدفين، وكانت أبرز مشاركاته قيادة الخط الخلفي للفراعنة في بطولة كأس العالم 2018.

المصدر: الألمانية

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