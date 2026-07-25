رياضة|الدوري الإنجليزي|المملكة المتحدة

بطقوس فريدة.. هكذا رحب سكان نيوزيلندا الأصليون بنجوم توتنهام (فيديو)

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AUCKLAND, NEW ZEALAND - JULY 25: Tottenham Hotspur CEO Vinai Venkatesham speaks during a powhiri ( traditional Maori welcome ceremony) at the Park Hyatt Hotel ahead of the pre-season friendly match between Auckland FC and Tottenham Hotspur on July 25, 2026 in Auckland, New Zealand. (Photo by Phil Walter/Getty Images)
أدلى الرئيس التنفيذي لتوتنهام، فيناي فينكاتشام، بكلمة خلال استقبال ماوري تقليدي على هامش المباراة الودية أمام أوكلاند إف سي (غيتي)
Published On 25/7/2026
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آخر تحديث: 20:22 (توقيت مكة)

حظي نادي توتنهام الإنجليزي باستقبال مميز على الطريقة الماورية التقليدية، خلال وصول بعثة الفريق إلى مدينة أوكلاند النيوزيلندية ضمن جولته التحضيرية للموسم الجديد.

ونشر نادي توتنهام عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” اليوم السبت مقطع فيديو وثق لحظة وصول الفريق إلى أوكلاند، حيث كان في استقباله السكان الأصليون للأرض من قبيلة نغاتي واتوا أوراكاي، في مراسم ترحيب تقليدية تُعرَف باسم “بوهويري”.

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وشهدت المراسم مشاركة لاعبي توتنهام وبعثة الفريق، وسط أجواء تعكس ثقافة شعب الماوري وتراثه المحلي.

وتأتي زيارة توتنهام إلى نيوزيلندا ضمن جولته التحضيرية للموسم الجديد، والتي تشمل أيضا أستراليا، حيث يخوض الفريق عددا من المباريات الودية استعدادا لانطلاق منافسات الدوري الإنجليزي.

وتُعَدُّ هذه الزيارة هي الأولى لتوتنهام إلى نيوزيلندا منذ أكثر من 50 عاما، بعدما كانت آخر زيارة للفريق إلى البلاد عام 1976 عندما واجه فريق أوكلاند لكرة القدم.

المصدر: الجزيرة

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