بطقوس فريدة.. هكذا رحب سكان نيوزيلندا الأصليون بنجوم توتنهام (فيديو)

حظي نادي توتنهام الإنجليزي باستقبال مميز على الطريقة الماورية التقليدية، خلال وصول بعثة الفريق إلى مدينة أوكلاند النيوزيلندية ضمن جولته التحضيرية للموسم الجديد.

ونشر نادي توتنهام عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” اليوم السبت مقطع فيديو وثق لحظة وصول الفريق إلى أوكلاند، حيث كان في استقباله السكان الأصليون للأرض من قبيلة نغاتي واتوا أوراكاي، في مراسم ترحيب تقليدية تُعرَف باسم “بوهويري”.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 أرسنال يتطلع لتعزيز خطه الهجومي بنجم ريال مدريد

أرسنال يتطلع لتعزيز خطه الهجومي بنجم ريال مدريد list 2 of 2 لماذا تتصارع أندية البريميرليغ على الموهبة "أليكس سكوت"؟ end of list

وشهدت المراسم مشاركة لاعبي توتنهام وبعثة الفريق، وسط أجواء تعكس ثقافة شعب الماوري وتراثه المحلي.

وتأتي زيارة توتنهام إلى نيوزيلندا ضمن جولته التحضيرية للموسم الجديد، والتي تشمل أيضا أستراليا، حيث يخوض الفريق عددا من المباريات الودية استعدادا لانطلاق منافسات الدوري الإنجليزي.

وتُعَدُّ هذه الزيارة هي الأولى لتوتنهام إلى نيوزيلندا منذ أكثر من 50 عاما، بعدما كانت آخر زيارة للفريق إلى البلاد عام 1976 عندما واجه فريق أوكلاند لكرة القدم.