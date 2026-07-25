برشلونة ضد الأهلي.. تاريخ المواجهات قبل مباراة كأس خوان غامبر

تتجدد المواجهة بين الأهلي المصري وبرشلونة الإسباني في صيف 2026، عندما يلتقي الفريقان في بطولة كأس خوان غامبر الودية، في مباراة تحمل طابعا تاريخيا يتجاوز كونها مجرد اختبار تحضيري، إذ ستشهد أول مباراة رسمية على ملعب سبوتيفاي كامب نو بعد إعادة افتتاحه، كما ستمنح جماهير الأهلي فرصة لمشاهدة أحد أبنائها، المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، بقميص الفريق الكتالوني بعد انتقاله رسميا إلى برشلونة.

وتعيد المباراة المرتقبة إلى الأذهان سلسلة من المواجهات الودية التي جمعت الناديين على مدار أكثر من ستة عقود، والتي انتهت جميعها بانتصار برشلونة.

تفوق كتالوني في جميع المواجهات

بدأت أولى اللقاءات بين الفريقين في أبريل/نيسان 1961 على ملعب مختار التتش في القاهرة، حين حقق برشلونة فوزا كبيرا بنتيجة 6-1، بينما سجل أسطورة الأهلي طه إسماعيل الهدف الوحيد للفريق المصري.

وانتظر الفريقان نحو 46 عاما قبل أن يتجدد الموعد في 24 أبريل/نيسان 2007 خلال احتفالات الأهلي بمئوية تأسيسه، على استاد القاهرة الدولي، حيث فرض برشلونة هيمنته مجددا وفاز 4-صفر.

أما المواجهة الثالثة فجاءت في 26 يوليو/تموز 2009 ضمن بطولة كأس ويمبلي الودية في العاصمة البريطانية لندن، وكرر الفريق الإسباني تفوقه بالفوز 4-1، بينما أحرز هاني العجيزي هدف الأهلي الوحيد.

مواجهة تاريخية في أغسطس 2026

ويعود الفريقان إلى اللقاء مجددا يوم الأربعاء 19 أغسطس/آب 2026، في مباراة يحتضنها ملعب سبوتيفاي كامب نو بمدينة برشلونة، عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتحظى المواجهة بأهمية خاصة، إذ ستكون أول مباراة يستضيفها الملعب بعد انتهاء أعمال إعادة تطويره، إلى جانب كونها أول مواجهة تجمع الأهلي ببرشلونة منذ 17 عاما.

كما تضفي مشاركة المهاجم المصري حمزة عبد الكريم مع برشلونة بعد انتقاله من الأهلي بعدا عاطفيا إضافيا للمباراة، في ظهور مرتقب أمام ناديه السابق، ليضيف فصلا جديدا إلى تاريخ المواجهات بين الفريقين.

نبذة تاريخية عن كأس خوان غامبر

تُعد بطولة كأس خوان غامبر واحدة من أعرق البطولات الودية في كرة القدم الأوروبية، إذ انطلقت عام 1966 بمبادرة من رئيس برشلونة الأسبق إنريك لوديت، تكريما لمؤسس النادي الكتالوني، السويسري جوان هانز غامبر.

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وأصبحت البطولة تقليدا سنويا يفتتح به برشلونة موسمه الكروي خلال شهر أغسطس/آب، إذ تجمع بين الطابع الاحتفالي واستعراض الفريق أمام جماهيره قبل انطلاق المنافسات الرسمية، كما تحولت إلى منصة لتقديم الصفقات الجديدة والوقوف على جاهزية الفريق.

وفي النسخة الماضية عام 2025، استضاف برشلونة فريق كومو الإيطالي على ملعب يوهان كرويف، وحقق فوزا عريضا بخماسية نظيفة، في مباراة جاءت بديلا عن إقامتها في كامب نو بسبب أعمال إعادة تأهيل الملعب.