بعقد لـ 18 شهرا.. فوزينيا يوقع لأشهر نادي في تشيلي

وقع حارس مرمى منتخب كاب فيردي، فوزينيا، أحد أبرز النجوم الذين تألقوا في بطولة كأس العالم لكرة القدم الأخيرة، عقدا مع فريق كولو كولو، أحد أكبر الفرق في تشيلي.

وأصبح فوزينيا (40 عاما) حديث الجميع في بطولة كأس العالم بعدما قام بعدة تصديات في البطولة أمام الفرق الكبرى، من بينها المنتخب الإسباني الذي توح باللقب، والمنتخب الأرجنتيني الوصيف.

وكتب النادي على صفحاته بوسائل التواصل الاجتماعي مساء الجمعة :"مرحبا بك، نحن في انتظارك".

وسرعان ما ذاع المنشور، ليس فقط بين مشجعي كولو كولو ولكن في جميع أنحاء تشيلي، الذي فشل منتخبها في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.

وأكد أنيبال موسى، رئيس شركة "بلانكو إي نيجرو"، الشركة المسؤولة عن إدارة النادي التشيلي، قبل ذلك بوقت قصير أن حارس المرمى، الذي لم يكن لديه عقد مع أي فريق خلال كأس العالم، سيصل إلى تشيلي قريبا.

وقال موسى لوسائل الإعلام :"فوزينيا سيصبح لاعبا في كولو كولو. في الأيام المقبلة، سيسافر إلى تشيلي، سيخضع للفحص الطبي الإلزامي، وبعد ذلك سيتم تقديمه في إستاديو مونيمنتال (ملعب الفريق في سانتياجو)". وذكرت وسائل الإعلام أن العقد يمتد18 شهرا.

وقاد جوسيمار دياز، المشهور بفوزينيا، منتخب كاب فيردي، جزيرة صغيرة تقع قبالة الساحل الغربي لأفريقيا، إلى مسيرة قوية في البطولة حتى خسر أمام الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي بنتيجة 2 / 3 في الوقت الإضافي في دور الـ.32

وأدى ظهور فوزينيا وشهرته في كأس العالم إلى زيادة عدد متابعي حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي من أقل بقليل من 50 ألف متابع إلى ما يقرب من 29 مليون متابع.

أشهر أندية تشيلي

يعد نادي كولو كولو أشهر وأنجح نادٍ لكرة القدم في تشيلي على الإطلاق. يحظى النادي بالشعبية الجماهيرية الأكبر في البلاد، وهو النادي التشيلي الوحيد الذي نجح في التتويج بلقب بطولة كأس ليبرتادوريس (أبطال أمريكا الجنوبية) وكان ذلك عام 1991.

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كما أنه البطل التاريخي للدوري التشيلي بأكثر من 33 لقباً. ولم يهبط أبداً إلى الدرجة الثانية طوال تاريخه.