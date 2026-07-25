انتظر حلمه بصمت.. قصة السنوات الخمس التي سبقت عودة زيدان إلى التدريب

بعد سنوات من التكهنات والانتظار، باتت عودة زين الدين زيدان إلى عالم التدريب أقرب من أي وقت مضى، بعدما أصبح المرشح الأبرز لتولي قيادة المنتخب الفرنسي خلفا لديدييه ديشان.

لكن اسم زيدان ظل حاضرا في النقاشات الكروية طوال فترة غيابه، رغم ابتعاده عن مقاعد البدلاء منذ رحيله عن ريال مدريد عام 2021، عقب نهاية ولايته الثانية مع النادي الملكي.

فبينما ارتبط اسمه في كل مناسبة كبرى بمنصب مدرب فرنسا، اختار الابتعاد عن الضجيج الإعلامي، وانتظر اللحظة التي اعتبرها مناسبة للعودة، بعدما حقق خلال فترته الأولى مع ريال مدريد إنجازا تاريخيا توج خلاله بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا بين 2016 و2018.

العائلة.. الأولوية الأولى لزيدان

خلال سنوات الغياب، ركز زيدان بشكل كبير على حياته العائلية، إذ بقي قريبا من زوجته فيرونيك، التي يرتبط بها منذ أكثر من 30 عاما، كما تابع مسيرة أبنائه الأربعة في كرة القدم. ويواصل أبناؤه إنزو ولوكا وثيو وإلياز ممارسة اللعبة، حيث كان ارتباطهم بالملاعب سببا في بقاء زيدان قريبا من كرة القدم رغم ابتعاده عن التدريب الاحترافي. وكانت آخر ظهوراته المرتبطة بالملاعب قبل نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين، عندما تابع من المدرجات مباريات أخرى، من بينها مواجهة الجزائر والأرجنتين، التي شارك فيها نجله لوكا زيدان حارسا لمرمى المنتخب الجزائري.

حافظ على لياقته.. ولم يفقد لمساته

رغم ابتعاده عن المنافسات الرسمية، لم يتوقف زيدان عن ممارسة كرة القدم، إذ حافظ على لياقته وشارك في مباريات استعراضية وخيرية مرتبطة بجيل أبطال العالم 1998. وفي مايو/أيار 2024، أثبت "زيزو" أنه لم يفقد شيئا من موهبته، بعدما قدم لقطة فنية استثنائية خلال احتفالية مرور 100 عام على ملعب "شابان ديلماس" في بوردو. وكانت عودة زيدان إلى الملاعب دائما مناسبة خاصة للجماهير، وهو ما لخّصه اللاعب الفرنسي السابق إيريك دي ميكو عندما قال عنه: "إنه مثل جوني هاليداي، الناس يأتون فقط من أجل رؤيته."

حضور في أكبر الأحداث الرياضية

خلال فترة ابتعاده عن التدريب، ظهر زيدان في عدد من المناسبات الرياضية الكبرى، إذ شارك في فعاليات مثل سباق 24 ساعة لومان عام 2024، كما سلّم كأس دوري أبطال أوروبا بعد نهائي ريال مدريد وبوروسيا دورتموند. وكان أيضا أحد حاملي الشعلة الأولمبية خلال حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024، كما قام عام 2022 بتسليم جائزة الكرة الذهبية إلى مواطنه كريم بنزيمة.

مشاريع تجارية بعيدا عن كرة القدم الاحترافية

إلى جانب نشاطاته الرياضية، واصل زيدان تطوير مشاريعه الخاصة، إذ حافظ على شراكته مع شركة أديداس، وأصبح سفيرا لعلامة "ألبين" للسيارات. كما ركز على مشروعه الرياضي الخاص Z5، وهي سلسلة مراكز رياضية تجمع بين كرة القدم والبادل، والتي توسعت في عدة مدن فرنسية إضافة إلى تورينو الإيطالية.

رفض العروض وانتظر منتخب فرنسا

رغم ابتعاده عن التدريب، لم يتوقف اسم زيدان عن الارتباط بعدة أندية كبرى، إذ ظهر ضمن اهتمامات مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ، كما ارتبط اسمه بباريس سان جيرمان ويوفنتوس، إضافة إلى عروض من الدوري السعودي.

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لكن زيدان لم يغير هدفه الأساسي: تدريب المنتخب الفرنسي.

وبعد سنوات من الانتظار، يبدو أن الحلم الذي تحدث عنه كثيرا بات قريبا من التحقق، ليعود أحد أبرز رموز الكرة الفرنسية إلى الواجهة، لكن هذه المرة من مقعد قيادة منتخب بلاده.