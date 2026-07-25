الدوري الأمريكي يعفي ميسي من المشاركة في مباراة كل النجوم

أعلن الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) رسميًا عن غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة كل نجوم الدوري (MLS All-Star) لعام 2026، بعد أن قرر صاحب الـ 39 عامًا تخطي هذه الفعالية الاستعراضية للموسم الثالث على التوالي.

ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من خوض ميسي وزميله في إنتر ميامي رودريغو دي بول نهائي كأس العالم 2026 مع المنتخب الأرجنتيني؛ وهو ما ترتب عليه استبعادهما من التشكيلة الرسمية لمباراة كل النجوم.

وكان المنتخب الأرجنتيني خسر نهائي كأس العالم الأحد الماضي أمام إسبانيا بهدف دون رد بعد التمديد، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي. وسجل هدف فوز منتخب "لاروخا" المهاجم البديل فيران توريس في الدقيقة 106.

وكشفت رابطة الدوري الأمريكي عن أربعة تغييرات رسمية على قائمة الفريق قبل أقل من أسبوع واحد على المواجهة المرتقبة ضد نجوم الدوري المكسيكي الممتاز (Liga MX) المقررة إقامتها يوم الأربعاء المقبل في مدينة شارلوت.

إعفاء رسمي

على عكس العام الماضي، حين فرض الدوري الأمريكي عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة على ميسي وجوردي ألبا لانسحابهما من نسخة 2025 في يوم المباراة دون وجود تقرير طبي موثق، لن يتعرض ميسي ودي بول لأي عقوبات هذا العام لأنهما أُعفيا بسبب الإرهاق الشديد وموسم المونديال الشاق.

وجاء في بيان رسمي أصدره الدوري الأمريكي: "قبيل انطلاق موسم 2026، اتفقت رابطة الدوري الأمريكي ورابطة اللاعبين على أنه فور خروج أي لاعب من منافسات كأس العالم، تعقد الأندية محادثات فردية مع كل لاعب لتحديد جدول الراحة المناسب للعودة إلى التدريبات والمنافسات. وانسجامًا مع ذلك الاتفاق، تم إعفاء رودريغو دي بول وليونيل ميسي من المشاركة في مباراة كل النجوم لعام 2026".

يذكر أن سجل ميسي مع هذه الفعالية يشمل غيابه في نسخة 2024 بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها خلال نهائي كوبا أمريكا، وغيابه في 2025 بسبب قرار إداري، ليتواصل غيابه للمرة الثالثة تواليًا عن الحدث الجماهيري الأبرز في الكرة الأمريكية.

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للمرة الخامسة في ست سنوات، سيواجه الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) نخبة من نجوم الدوري المكسيكي الممتاز. خمسة من نجوم الدوري المكسيكي الممتاز (Liga MX) شاركوا مع منتخب المكسيك في كأس العالم: جيلبرتو مورا، وإريك ليرا، وخيسوس غاياردو، وأرماندو غونزاليس، واللاعب الدولي الأمريكي السابق برايان غوتيريز.