"منتخب أعداء الأرجنتين".. قائمة غريبة تضم حسام حسن وصامويل جاكسون

أثار أحد البرامج على قناة "تودو نوتيسياس" Todo Noticias الأرجنتينية جدلاً واسعاً بعدما عرض قائمة تضم 10 شخصيات عالمية اتهمها بالترويج لما وصفه بـ"معاداة الأرجنتين" عقب نهاية كأس العالم 2026.

وجاء ذلك بعد خسارة المنتخب الأرجنتيني لقب البطولة في المباراة النهائية أمام إسبانيا بهدف دون رد بعد التمديد، ليخفق في الاحتفاظ باللقب رغم مشواره القوي الذي شهد انتصارات على الجزائر، والنمسا، والأردن، ثم الرأس الأخضر، ومصر، وسويسرا، وإنجلترا.

وخلال البطولة، تعرض منتخب الأرجنتين لانتقادات من شخصيات إعلامية ورياضية عدة، بسبب اتهامات باستفادته من بعض القرارات التحكيمية، إضافة إلى الانتقادات التي طالت سلوك بعض لاعبيه داخل الملعب.

حسام حسن ضمن القائمة

وشملت القائمة المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، الذي كان قد انتقد التحكيم عقب خسارة منتخبه أمام الأرجنتين في دور الـ16، متهماً الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمحاباة ليونيل ميسي والمنتخب الأرجنتيني.

وأكد المدرب المصري هذه المزاعم مباشرة بعد نهاية المباراة حيث قال حسن لشبكة بي.إن سبورتس بعد المباراة "كنا أفضل، لكن ما حدث ليس عدلاً، ما حدث معنا ليس عدلاً، كان يجب أن نحصل على ركلة جزاء، وأُلغي هدف، ولا أعرف لماذا، وبعد ذلك كان يمكن أن نتقدم 3-1، لكن النتيجة انقلبت إلى 2-2".

وأضاف "لا أعلم، هل يمكن أن يكون الموضوع من أجل التسويق، هل يريدون أن يستمر بطل كأس العالم في البطولة؟ هل يريدون استمرار (ليونيل) ميسي؟".

هجوم على بيرس مورغان

كما ضمت القائمة الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، الذي انتقد بشدة تصرفات لاعبي الأرجنتين بعد خسارة النهائي أمام إسبانيا، وكتب عبر منصة "إكس": "تصرفات الأرجنتينيين في النهاية كانت مقززة، وخاصة باريديس. إنهم مجموعة من اللاعبين العنيفين، وهذا وصمة عار لكرة القدم. لم أشعر بالسعادة لرؤية فريق يخسر كما شعرت اليوم".

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ورد مقدم البرنامج جوناتان فيالي قائلاً: "هل يتعين علينا حقاً أن نستمع إلى صحفي إنجليزي يطلق مثل هذا الهراء؟".

صامويل جاكسون وسبيد

كما أدرج البرنامج الممثل الأمريكي صامويل جاكسون، بعدما وصف الأرجنتين عقب النهائي بأنها "واحدة من أكثر الدول عنصرية في العالم".

وشملت القائمة أيضاً صانع المحتوى الأمريكي "سبيد"، المعروف بتشجيعه الدائم لكريستيانو رونالدو، بعدما حضر عدداً من مباريات الأرجنتين مؤازراً منافسيها، واحتفل بشكل لافت بفوز إسبانيا في النهائي، كما دخل في مشادات متكررة مع جماهير المنتخب الأرجنتيني.

وضمت القائمة كذلك أسماء أخرى بينها:

عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني.

رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم.

المغنية الإسبانية روزاليا.

الممثل التشيلي بيدرو باسكال.

وأثار التقرير التلفزيوني تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبره دفاعاً عن المنتخب الأرجنتيني، ومن رأى أنه يبالغ في تصوير الانتقادات على أنها حملة منظمة ضد البلاد.