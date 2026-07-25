اتحاد الكرة المصري يحسم الأندية المشاركة أفريقيا ويعيد غريب لمنصبه

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، اعتماد مشاركة فريقي الزمالك وبيراميدز في النسخة المقبلة لدوري أبطال أفريقيا، والأهلي وزد في بطولة الكونفدرالية.

وقال اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي -اليوم السبت- إن مجلس الإدارة اعتمد الأندية المصرية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الرياضي 2026-2027، حيث يشارك الزمالك وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا، بينما يشارك الأهلي وزد في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف أنه تقرر تشكيل لجنة تضم خالد الدرندلي، وطارق أبو العينين، وحمادة الشربيني، لتحديد بنود تجديد التعاقد مع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على أن تعرض اللجنة ما تتوصل إليه من بنود على المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد.

وأوضح أنه تقرر تعيين عصام عبد الفتاح رئيسا للجنة الحكام للموسم الرياضي 2026-2027، على أن يتم عرض تشكيل اللجنة خلال الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة.

كما أشار اتحاد الكرة إلى أنه تمت الموافقة على مذكرة الأمين العام بشأن دعم الأندية الجماهيرية، ونسبة البث التلفزيوني، وجوائز المسابقات للموسم الرياضي 2026-2027، مع الموافقة على لائحة الجهاز الطبي للفرق والمنتخبات، على أن يبدأ العمل بها اعتبارا من الموسم الرياضي 2026-2027.

عودة شوقي غريب

على الصعيد الفني للمنتخبات الوطنية، أعلن الاتحاد رسميا تعيين شوقي غريب مديرا فنيا خلفا لعلاء نبيل، ليستعيد غريب موقعه الإداري الكبير مستندا إلى خبراته الممتدة لأكثر من 25 عاماً، والتي شهدت إنجازات تاريخية بارزة برفقة الجيل الذهبي للمنتخب الوطني وبطولات أمم أفريقيا وثلاثيتها التاريخية، إلى جانب محطاته مع منتخبات الشباب والأولمبي.

وفي السياق ذاته، حسم المجلس ملف الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، عبر تشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم كلا من خالد الدرندلي، وطارق أبو العينين، وحمادة الشربيني؛ وذلك لتحديد وصياغة بنود تجديد التعاقد، وعرضها في صورتها النهائية على المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد للاعتماد.