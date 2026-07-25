رسالة خاصة من إنفانتينو للاتحاد الأرجنتيني بعد خسارة نهائي كأس العالم 2026

02وجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو رسالة تهنئة إلى رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا، عقب خسارة منتخب الألبيسيليستي نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا بهدف دون رد بعد التمديد.

ونشر الاتحاد الأرجنتيني الرسالة عبر موقعه الرسمي، رغم أن مضمونها كان موجها أساسا إلى رئيسه، حيث حرص إنفانتينو على الإشادة بمسيرة المنتخب الأرجنتيني خلال البطولة، متجاهلا الجدل الذي رافق مشاركته في المونديال.

وكتب رئيس الفيفا في رسالته: "أود أن أكرر خالص تهانيّ على هذا النجاح المهم لكرة القدم الأرجنتينية". وأضاف أن كأس العالم 2026 ستبقى في الذاكرة باعتبارها احتفالا استثنائيا بكرة القدم، بفضل المباريات المثيرة وظهور مواهب جديدة وحضور أكبر نجوم اللعبة.

وأكد إنفانتينو أن أداء المنتخب الأرجنتيني ساهم بشكل كبير في نجاح البطولة، قائلا إن مشوار المنتخب "ساهم بشكل حاسم في جعل هذه النسخة حدثا استثنائيا جذب ملايين المشجعين حول العالم".

إشادة بسكالوني واللاعبين والجماهير

ووجه رئيس الفيفا تهانيه إلى جميع مكونات المنتخب الأرجنتيني، من اللاعبين إلى المدرب ليونيل سكالوني والجهازين الفني والطبي، إضافة إلى الجماهير التي ساندت الفريق طوال البطولة. وقال إن النجاحات في كرة القدم تكون دائما نتيجة "العمل الشاق والاحترافية والاهتمام بالتفاصيل، إلى جانب الشغف والالتزام وحب هذه الرياضة". وأضاف أن هذا الإنجاز "يمهد لمستقبل واعد ويفتح الطريق أمام نجاحات جديدة لكرة القدم الأرجنتينية".

رسالة في ظل أجواء مثيرة للجدل

وجاءت رسالة إنفانتينو في وقت لا تزال فيه مشاركة الأرجنتين في كأس العالم 2026 محل نقاش واسع، بسبب الانتقادات التي طالت بعض القرارات التحكيمية خلال البطولة.

وكان مدرب منتخب مصر حسام حسن قد أثار الجدل بعد خروج فريقه أمام الأرجنتين في ثمن النهائي، متحدثا عن وجود قرارات تحكيمية ساعدت المنتخب الأرجنتيني، كما انتقدت أطراف أخرى بعض التدخلات القوية من لاعبي الأرجنتين خلال المنافسات.

إعلان

وازداد الجدل بعد أحداث ما بعد النهائي أمام إسبانيا، عقب تصرفات بعض اللاعبين الأرجنتينيين التي أثارت انتقادات في الأوساط الكروية. لكن إنفانتينو لم يتطرق إلى هذه القضايا في رسالته، واكتفى بالإشادة بالجانب الرياضي لمسيرة المنتخب الذي أنهى البطولة في المركز الثاني.

واختتم رئيس الفيفا رسالته بتمنياته بالتوفيق للاتحاد الأرجنتيني في الاستحقاقات المقبلة، دون الكشف عما إذا كانت رسائل مماثلة قد وُجهت إلى بقية المنتخبات المشاركة، خصوصا إسبانيا المتوجة باللقب.